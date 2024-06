Guglielmo Scilla e Camihawke a teatro: tutte le date

Guglielmo Scilla e Camilla Boniardi, più nota come Camihawke, in tour nei teatri. Sono partite col botto le vendite dei biglietti di 'Avanguardia pura', il loro primo tour teatrale, che partirà domenica 12 gennaio 2025 dal Teatro Massimo di Pescara e li porterà in giro per l'Italia.

Le altre date li vedranno protagonisti al Teatro Team di Bari il 14 gennaio, al Teatro Augusteo di Napoli il 15 gennaio, al Gran Teatro Geox di Padova il 17 gennaio, al Teatro Colosseo di Torino il 20 (sold out) e il 21 gennaio, al Teatro EuropAuditorium a Bologna il 22 gennaio (sold out) e al Teatro Brancaccio a Roma il 27 (sold out) e 28 gennaio. Continuerà poi al Teatro ABC di Catania il 30 gennaio, al Teatro Ivo Chiesa di Genova il 10 febbraio, al Teatro Arcimboldi di Milano l’11 - questa data è già sold out - e il 12 febbraio, al Teatro Comunale di Sassari il 15 febbraio, al Teatro Verdi di Firenze il 17 febbraio e al Gran Teatro Morato di Brescia il 19 febbraio. La tournée terminerà al Teatro EuropAuditorium di Bologna il 26 febbraio.

Sono stati 15mila i biglietti venduti soltanto nelle prime 24 ore di apertura delle prenotazioni. I tagliandi sono in vendita da oggi alle 14 sui circuiti online e da lunedì 24 giugno alle 14 nei punti vendita autorizzati.

Camihawke e Guglielmo Scilla erano già stati in scena insieme in una parte dello spettacolo 'Il saggio di fine anno'. Ora invece saranno "compagni" di tutto lo spettacolo e il pubblico ha già dimostrato di gradire.