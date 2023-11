Il Grande Fratello cambia giorno: perché e quando va in onda la prossima puntata. Le pagelle di lunedì 13 novembre

Ecco le pagelle della puntata del Grande Fratello di lunedì 13 novembre: chi sono i migliori e i peggiori di questa serata del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5?

La soap tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi: voto Terra Amara. Nel senso che, sebbene io non ne abbia visto neppure un minuto, mi risulta più interessante la soap opera turca piuttosto che questa sempre più tarocca storia d'amore. Tutti i meccanismi, che erano già chiari sin da subito, sono stati di fatto svelati nella passata puntata del reality show: Giuseppe Garibaldi si è riavvicinato a lei per ottenere la visibilità che un personaggio di scarso spessore televisivo come è lui non avrebbe mai avuto e Beatrice Luzzi ha la necessità di ingannare il tempo e battere la noia della reclusione in quella casa con un diversivo, ben sapendo che tutti i concorrenti del Grande Fratello sono in qualche modo attori all'interno di un gioco. In questa puntata finalmente Giuseppe Garibaldi pone fine a questa finzione e “lascia” Beatrice Luzzi. Oh come ci dispiace. Possiamo passare oltre? Neeeeext.

Grecia Colmenares: voto And the Oscar goes to... . La sceneggiata che ha fatto negli ultimi giorni nella quale si è disperata per la possibile uscita di Giuseppe Garibaldi o Ciro Petrone a causa del televoto dopo le nomination - quindi tutte procedure previste dal regolamento del Grande Fratello, reality show al quale l'attrice sudamericana sta partecipando peraltro da un paio di mesi - è un distillato di recitazione. Grecia ha lavorato decenni interpretando personaggi dalla sceneggiata facile nelle telenovelas, cosa sarà mai una nuova finta tragedia con tanto di lacrime? Premiate questa donna.

Rosy Chin: voto Maggioranza silenziosa. Ecco, silenziosa non tanto, però quel che è certo è che Rosy Chin è una concorrente importante all’interno di questa edizione del reality show. Si è parlato della sua storia soltanto in una puntata all’inizio del Grande Fratello, poi è finita nel dimenticatoio degli autori e del conduttore. Che a lei hanno preferito le famigerate “dinamiche” da minestra riscaldata. Eppure Rosy Chin è una sorta di Grillo Parlante della Casa, una Fiordaliso con una maggiore dose di ironia velenosa da spargere. E per questo sento di volerle bene.

Anita Olivieri: voto Ma levati, dai. "Io non so ancora che lavoro voglio fare". Questo l'avevamo capito. Non abbiamo capito, però, quale sia il suo ruolo all'interno di questo reality show. Di certo l'inzigheta, ovvero quella che mette zizzania un po' ovunque, è un ruolo che le riesce bene. Può cominciare da lì.

Il 5463463esimo faccia a faccia di cui è protagonista Mirko Brunetti: voto Siamo tutti invecchiati. No, quel ciuffo di capelli bianchi che vi è spuntato non è un fatto improvviso. E' la noia che ha ci ha fatti invecchiare tutti nel corso di queste puntate. Mirko-Greta, Greta-Angelica, Greta-Angelica-Anita, ora Mirko-Perla: confronti a pioggia. Sul nulla, peraltro. Ecco il ciuffo di capelli bianchi è colpa di tutta sta pantomima. “Uscirò prima o poi” esclama Mirko Brunetti. Ed è quello che pensiamo tutti ogni volta in cui sentiamo parlare della stessa identica storia da settimane.

Massimiliano Varrese: voto Provino. Dai su, è evidente che la sua permanenza all’interno del Grande Fratello non sia altro per lui che un lunghissimo provino. La speranza per lui è che tutto questo possa tradursi in un lavoro alla fine del reality show.

Alex Schwazer: voto Spremiaglio. Nel senso che la sua utilità all’interno del reality show è la stessa di quella dello spremiaglio in una qualsiasi cucina.

Alfonso Signorini: voto See lallero. Chiama Perla con il nome di Greta. Lei glielo fa notare solo tre volte, giusto per fargli capire quanto poco gli stia dando fastidio questa gaffe. Come al solito dirige la barca un tot al chilo. Basti pensare che quando sta per chiamare “Francesca” la ex fidanzata di Letizia qualcuno fra gli autori gli urla "Nicole”. Insomma, non ce la fa. “Du palle sta roba” dice in tono elegantissimo e signorile a proposito del blocco che i suoi autori – non i miei o quelli di un altro programma, ma i suoi – hanno deciso di dedicare a Massimiliano Varrese. Facciano pace tra loro.

Da questa settimana il reality show condotto da Alfonso Signorini cambia giorno di messa in onda. Sino a fine novembre rimane la doppia serata settimanale, ma anziché lunedì e giovedì il Grande Fratello va in onda il lunedì e il mercoledì. Il motivo è la cessione del giovedì sera a ‘Io Canto Generation’, che va in onda giovedì 16 e giovedì 23 novembre. Questa settimana e la prossima il Gf va in onda su Canale 5 mercoledì 15, lunedì 20 e mercoledì 22 novembre. La settimana dopo si cambia di nuovo: arriva Zelig il lunedì sera e quindi il reality show di Alfonso Signorini sarà in onda solo mercoledì 29 novembre.