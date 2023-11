Il Grande Fratello cambia programmazione: quando va in onda e chi sono gli “intrusi”

Il Grande Fratello cambia giorno di messa in onda. La programmazione del reality show condotto da Alfonso Signorini cambia programmazione diverse volte da qui a metà gennaio 2024 e questo non renderà di certo la vita più semplice a conduttore, autori e opinionisti. E, forse, neppure ai concorrenti. Se già oggi le dinamiche all'interno del programma di Canale 5 risultano decisamente stantie e i contributi di Rebecca Staffelli a commento spesso inutili, possiamo immaginare quali difficoltà possano arrivare dalla messa in onda ravvicinata di due puntate a settimana.

Come cambia la programmazione del Grande Fratello? Il "problema" è la presenza di 'Io Canto Generation', al quale gli inquilini della Casa devono lasciare spazio per un paio di settimane. Il reality show va in onda regolarmente lunedì 6 novembre e giovedì 9, dalla settimana successiva si cambia: il Gf sarà in onda lunedì 13 novembre e mercoledì 15, mentre giovedì 16 spazio alla prima puntata di 'Io Canto Generation'. Lo stesso avviene la settimana dopo: Grande Fratello in onda lunedì 20 e mercoledì 22 novembre, 'Io Canto Generation' giovedì 23. Lunedì 27 novembre comincia Zelig e anche qui a dover traslocare è il reality show, che in quella settimana dovrebbe essere in programma solo per mercoledì 29 novembre.

Per tutto il mese di dicembre Alfonso Signorini, l'opinionista Cesara Buonamici e gli inquilini della Casa saranno di scena soltanto il giovedì, proprio per lasciare la serata del lunedì a Zelig. Detto del possibile allungamento del Gf sino a marzo, il doppio appuntamento settimanale con il reality show di Canale 5 dovrebbe riprendere a metà gennaio. Sempre se gli ascolti tv daranno ragione alla scelta dei vertici Mediaset.