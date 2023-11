Grande Fratello 13 novembre, nominati ed eliminato. Salta ancora il nuovo ingresso

Nella puntata di lunedì 13 novembre del Grande Fratello abbiamo vissuto un'eliminazione e nuove nomination. Ma nessun nuovo ingresso, al contrario di quanto sarebbe dovuto accadere.

I tre concorrenti a rischio eliminazione dopo le nomination della puntata di giovedì 9 novembre erano Ciro Petrone, Giuseppe Garibaldi e Jill Cooper. A dover abbandonare definitivamente il reality show condotto da Alfonso Signorini è stato l'inquilino meno votato dal pubblico. Il primo a salvarsi è stato Ciro Petrone. L’eliminata di questa sera è Jill Cooper.

Spazio poi alle nomination. La novità della serata è che non coi sono concorrenti immuni, tutti sono nominabili: è tutti contro tutti. Gli uomini si votano tra di loro e le donne tra di loro. Al televoto vanno le due donne e i due uomini più votati dai coinquilini.

Nomination al veleno, con Paolo Masella che attacca Massimiliano Varrese: “Ha giudicato la vita di Letizia fuori dalla Casa” afferma Masella, “Mi ha dato dell’infame” ribatte Varrese. “Non esiste che voto Beatrice il giorno del suo compleanno, potrei farlo ma è un gioco e non posso votarla” sottolinea invece Anita Olivieri.

I nominati della puntata del 13 novembre del Grande Fratello sono: Ciro Petrone, ormai habituè del televoto, Massimiliano Varrese, Grecia Colmenares, Beatrice Luzzi, Rosy Chin e Anita Olivieri. Alla chiusura del televoto, i due concorrenti più votati saranno immuni fino alla prossima votazione.

Non solo nomination. Da alcuni giorni si attendono volti nuovi all’interno della Casa, ma tardano ad arrivare. Nuova delusione anche questa settimana per chi aspettava l’ingresso di nuovi concorrenti. Ad aver remato contro il proposito di conduttore, autori e produzione del Grande Fratello questa volta è stato il Covid: Perla Vatiero, fidanzata di Mirko Brunetti ai tempi di Temptation Island e sua attuale ex, si è ammalata e quindi il suo ingresso nella Casa in qualità di concorrente dovrà attendere.