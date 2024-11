Grande Fratello 2024: eliminato e nominati. Alfonso Signorini contro Shaila e Lorenzo: “Potreste infrattarvi meglio”

La puntata del Grande Fratello di lunedì 4 novembre ha visto al centro quasi esclusivamente Shaila Gatta, che ha ricevuto anche a sorpresa la visita del padre Cosimo, e Lorenzo Spolverato. Ovviamente loro due sono soli contro tutti gli altri inquilini della Casa, che altrettanto ovviamente non possono fare altro che credere che i due concorrenti travolti dall’insolita passione dal Gran Hermano spagnolo in avanti stiano in realtà portando avanti una pantomima.

A proposito di pantomima: Tommaso Franchi è stato ufficialmente inviato al Gran Hermano spagnolo per cercare di alimentare un’altra love story del tutto finta con Maica Benedicto.

La puntata di lunedì 4 novembre ha visto entrare nella Casa purtroppo Alfonso D’Apice, ex fidanzato di Federica Petagna. I due sono destinati a cercare di ripetere il percorso di Perla Vatiero e Mirko Brunetti. Spoiler: non ci riusciranno. Alfonso è un nuovo concorrente del Grande Fratello 2024. E, giusto per entrare a piè pari nel trash, il conduttore gli chiede di alzarsi la maglietta e mostrare il nuovo tatuaggio “Chi ama ama sempre”. Che disagio totale.

I nominati erano Amanda Lecciso, Iago Garcia, Clayton Norcross e Mariavittoria Minghetti. Ad essere eliminato è Iago Garcia.

I preferiti della Casa sono stati invece Yulia Naomi Bruschi e Enzo Paolo Turchi. Immuni sono anche Tommaso Franchi e Luca Calvani. A finire in nomination in questa puntata sono Mariavittoria Minghetti, Shaila Gatta, Clayton Norcross. Questi inquilini sono al televoto per decretare i preferiti del pubblico: i due più votati non saranno eliminati, ma avranno l’immunità lunedì 11 novembre.

La puntata inizia con il confronto fra Mariavittoria Minghetti e Shaila Gatta: la prima portavoce degli inquilini che non credono alla storia d’amore e la seconda protagonista della liaison con Lorenzo Spolverato. “Shaila, ma perché quando piangi non ti scende mai una lacrima?” domanda il conduttore Alfonso Signorini ottenendo come risposta un “Ma ci sono i video” non soddisfacente dall’ex velina. Shaila di nuovo protagonista poco dopo: “Shaila non va bene neanche dire che a Napoli date delle z….le e dei diavoli a chiunque, anche meno” la riprende ancora il conduttore. Insomma, tutta sta cazzimma - termine abusatissimo - sbandierata dalla ex velina le si sta ritorcendo contro. Ex velina che poco dopo è protagonista anche di un duro confronto con Javier Martinez. La serata continua con nuove accuse nei confronti di Shaila, che avrebbe usato parole decisamente poco civili nei confronti di altri inquilini. "Noi abbiamo imparato a tollerare certe parole, abbiamo capito che siamo in tanti e che per fortuna siamo in un Paese che ci permette di fare quasi tutto” commenta Luca Calvani commentando la F Word che Shaila avrebbe usato. “Ma io ho tutti amici gay, vado ai Pride, ho amici nella danza, nello spettacolo” è l’affermazione qualunquista della ex velina.

Durante la serata c’è stato spazio anche per una sorpresa del padre a Javier Martinez. Padre che suggerisce neanche troppo velatamente al figlio di iniziare una relazione con Helena Prestes. Olè.