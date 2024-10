‘FarWest’: su Raitre si parla di sanità, randagismo e cronaca nera

Torna questa sera dalle 21.25 su Raitre ‘FarWest’, il programma di Salvo Sottile che ogni venerdì si occupa di indagare alcune delle principali vicende di cronaca che tengono banco in Italia.

Nella puntata di oggi i telespettatori vedranno i risultati di un'inchiesta sulla sanità. Dalla carenza di medici e infermieri ai casi di malasanità, come quello di Natasha Pugliese, la 23enne morta il 4 settembre scorso al policlinico Riuniti di Foggia in circostanze ancora tutte da chiarire. La squadra di ‘FarWest’ ha ricostruito nel dettaglio la vicenda con un’intervista esclusiva alla sorella della vittima, e con l’aiuto del personale ospedaliero,ed esperti dell’intervento rivelatosi fatale.

Le telecamere del programma sono poi andate nella sede del Consiglio Regionale pugliese per approfondire il caso Emiliano. Al centro della vicenda c’è una saletta finemente arredata: a fornire i materiali la ditta del fratello del presidente della Regione, dopo aver risposto a un affidamento diretto.

E poi torna ad occuparsi di uno dei casi di cronaca nera più discussi: a 14 anni dal delitto di Avetrana sono ancora molti i dubbi sulla colpevolezza di Sabrina Misseri e Cosima Serrano per l'omicidio di Sarah Scazzi. Parla in esclusiva, rompendo un prolungato silenzio, Valentina, sorella e figlia delle due condannate, che è certa che ad uccidere la 15enne sia stato il padre, Michele Misseri.

Infine un’indagine sui canili e sul tema del randagismo. In Italia ci sono 358.000 cani randagi, di cui 244.000 concentrati nel Centro Sud. In Campania il randagismo è una vera emergenza. Qualcuno arriva a maltrattarli ed è a sua volta maltrattato da persone che difendono i cani e si fanno giustizia da soli. I Comuni risolvono mettendoli nei canili, con costi importanti per le casse pubbliche.

“Siamo molto orgogliosi della prima stagione, soprattutto per la qualità delle nostre inchieste.E di questo ringrazio la fantastica squadra con cui faccio il programma – sottolinea Salvo Sottile -. ‘FarWest’ punta all’approfondimento con inchieste e una narrazione in studio che valorizza le interviste agli esperti, ai testimoni e il racconto tramite i dati. Iniziamo questa nuova sfida del venerdì con l’ambizione di continuare ad indagare le crepe, i misteri, le curiosità del nostro Paese. Cercheremo di farlo, come sempre, in modo avvincente. Ci proponiamo di essere l’anti talk del palinsesto”.