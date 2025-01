Chi è Ippolita Baldini, dal palco di Zelig a cinema e teatro

Roma, 23 gennaio 2025 – Su Canale 5 è tornato Zelig, il celebre programma incentrato sulla comicità e condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, coppia storica dello show in onda su Mediaset, tornato in auge recentemente dopo un lungo periodo di stop. E il pubblico sembra aver apprezzato il comeback di questa fucina di comici molto amati. Dal palco del TAM Teatro degli Arcimboldi si sono intervallati diversi nomi, da Francesco Migliazza, Nikolas Albanese, passando per Maurizio Lastrico, Paolo Cevoli e Ippolita Baldini. Ecco chi è la comica che vanta un interessante curriculum teatrale.

La carriera di Ippolita Baldini

Nata a Milano, si è diplomata presso l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio d'Amico e ha iniziato a lavorare nel mondo della recitazione a partire dal 2009, dividendosi tra progetti teatrali e cinematografici. Il pubblico l'ha conosciuta inizialmente grazie al personaggio di Dodi nel film di Luca Miniero, “Benvenuti al Nord”. Qualche anno dopo, poi, ha dato il via a una sua personale attività di teatro nelle case. La Baldini, infatti, si esibiva nei salotti o circoli privati (tra questi possiamo citare il Rotary di Milano, il Casino di Genova e anche il Circolo del Ministero della Difesa al Quirinale) con spettacoli originali, spaziando da monologhi tipicamente comici e citazioni tratte dal repertorio immenso di Franca Valeri e Franca Rame.

Dopo l’ottimo riscontro della sua iniziativa, ha deciso di proporre anche negli Stati Uniti questo format, intitolato "Theatre in your kitchen, from Italy to New York”. Dopo la parentesi in terra americana ha fatto ritorno nel suo Paese d’origine per poi collaborare con Emanuele Aldrovandi e dare vita al suo primo show completamente originale dal titolo “Mia mamma è una Marchesa”. Lo ha portato in giro per l’Italia con un notevole riscontro da parte del pubblico. Nello stesso periodo inizia a lavorare con le Bananas e la scuderia di Zelig, presenziando anche sul palco nel “Il Macello di Giobbe” di Fausto Paravidino.

Nel 2024 ha toccato numerose città italiane grazie allo spettacolo “Una ballata per Chiara” dove viene affrontato anche il tema della religione con un piglio volutamente leggero e ironico. E ha spiegato come è nata questa idea: “Noi vediamo i santi in chiesa, statici, in tutta la loro gloria. Però va detto che per arrivare a questo loro hanno vissuto anche varie crisi, sennò non sarebbero santi. E quindi rappresentiamo il momento difficile per Chiara, quello in cui sta per sbroccare”. Prima di questo spettacolo, aveva partecipato a “V’Angelo, Il Vangelo secondo le donne” accanto a Federica Castellini e Francesca Porrini.

Sul palco di Zelig ha portato un “momento romantico”. “Sono diventata una travel blogger specializzata nelle città gemellari, tipo Monza e Brianza…”. Poi ha scherzato con Claudio Bisio (“Dice che mi vuole portare a Camporella”) recitando una poesia d’amore che in realtà è il testo di “Come mai” degli 883. Oltre a Zelig sarà possibile seguire a teatro Ippolita Baldini con il suo spettacolo Mia mamma è una marchesa che, in nove capitoli, riporta sul palco nuove avventure della protagonista, Roberta, ovviamente accompagnando il tutto con la sua consueta ironia e comicità