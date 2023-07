Boomdabash: “Ci chiamano ‘Venduti’ e noi ci cantiamo su”

Boomdabash pronti a incendiare il palco del Rugby Sound di Legnano, uno dei festival estivi di medie dimensioni più importanti d'Europa e che in questa edizione batterà l’ennesimo record di pubblico. Questa sera la band salentina sarà in provincia di Milano per una delle molte date del tour estivo. Il 15 luglio la band sarà a Livigno, il 22 torna a casa ovvero a Gallipoli, il 4 agosto a Corigliano-Rossano, il 12 agosto a Cotronei e il 19 ad Arbatax. Cosa portate sul palco del Rugby Sound?

"A Legnano portiamo il nostro The Party Specialists, uno spettacolo unico e innovativo, concepito nel vero senso della parola come un party: ritmi serrati, tantissima energia e un assetto totalmente unico, arricchito dalla presenza del nostro batterista B-Dog e dal nostro corpo di ballo che impreziosiscono un live che praticamente è un viaggio".

In che senso?

"Questo spettacolo è un viaggio che parte dagli albori dei Boomdabash fino ai nostri giorni. Solitamente le nostre performance live sono sempre state esplosive ma ci sentiamo di dire che quest’anno ce l’abbiamo messa tutta per dare al pubblico l’esperienza più divertente ed energica che potessimo creare".

Il vostro nuovo album, in uscita il 14 luglio ha un titolo particolare: 'Venduti'. Perché questa scelta?

"Crediamo che questo disco sia il più bello della nostra carriera, nonché il più sofferto. Nei brani sarà possibile trovare tanto dei Boomdabash degli inizi, le sonorità dancehall salentina con un tocco internazionale. Abbiamo scelto il titolo 'Venduti' perché si tratta dell’insulto che ci viene rivolto da quando abbiamo mosso i primo passi nel mainstream. Abbiamo voluto prendere una parola negativa e farla diventare il titolo del nostro album più bello di sempre, l’album per tutti, per chi ama i Boomdabash degli esordi e per chi ci ha conosciuto con le nostre grandi hit".