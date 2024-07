Anche Belen Rodriguez a Discovery: il canale Nove ha ambizioni da terzo polo

Il canale Nove dà ufficialmente il via alla propria scalata verso il terzo polo televisivo, posizione che oggi appartiene a La7. E che la stessa rete di Urbano Cairo non ha alcuna intenzione di abbandonare. Dopo Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Maurizio Crozza e Amadeus, per citare i nomi più roboanti, ecco arrivare anche Belen Rodriguez nella casa di Discovery. La showgirl argentina, che negli ultimi mesi era un po' sparita dai radar dei programmi televisivi, torna quindi non con uno ma con due programmi per Discovery.

"Belen - si legge nel comunicato diffuso da Warner Bros. Discovery Italia - debutterà già dal prossimo autunno con due programmi. Sul Nove, canale generalista di punta di Warner Bros. Discovery, sarà insieme ai PanPers alla conduzione di 'OnlyFun - Comico Show', successo televisivo di pubblico e critica prodotto Colorado Film e divenuto appuntamento cult per gli amanti della comicità italiana. Su Real Time, la vedremo per la prima volta alla guida di un esperimento sociale televisivo, quello di 'Amore alla prova - La crisi del settimo anno', show prodotto da Banijay che vede delle coppie in crisi mettere in discussione la propria relazione.

“È un onore entrare nella prestigiosa famiglia Warner Bros. Discovery - commenta Belen Rodriguez -. La mia gratitudine va a tutto il gruppo per avermi dato l’opportunità di poter contribuire al successo di due progetti così importanti per me. Come artista che da sempre mette cuore e professionalità nel lavoro, intraprendo con grande entusiasmo un nuovo capitolo della mia carriera".

"Siamo felici di accogliere sui nostri canali principali, Nove e Real Time, una donna piena di idee ed energia come Belén Rodríguez - sottolinea Laura Carafoli, responsabile dei contenuti del gruppo Warner Bros. Discovery per il Sud Europa -. Come Warner Bros. Discovery siamo costantemente alla ricerca di nuovi spunti che parlino a un pubblico sempre più largo e per questo motivo siamo entusiasti di intraprendere questo percorso insieme ad un talent come lei. Crediamo che in questi due programmi possa esprimere al meglio il suo essere eclettica: in 'Amore alla prova' userà tutta la sua empatia per raccontare storie".

Proprio la conduzione di ‘Amore alla prova’ sta facendo molto discutere. “Belen con tutti i suoi amori andati male non può proprio dare consigli” scrive qualcuno su social, “Non si può certo dire che non si intenda di crisi” aggiunge qualcun altro. Insomma, l’atmosfera attorno a questo programma è già molto calda.