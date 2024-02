Barbara D’Urso torna in tv: quando e dove

Barbara D'Urso torna in televisione. E lo fa nel modo in cui aveva annunciato mesi fa, ovvero con un racconto a cuore aperto - a proposito del famoso refrain "Col cuore" che negli ultimi anni è diventato il suo marchio di fabbrica - di quello che è successo negli ultimi mesi e di quelli che saranno i suoi programmi futuri.

Dove vedremo Barbara D'Urso? Il suo ritorno è in programma su Raiuno alla corte di Mara Venier a Domenica nel pomeriggio di domenica 3 marzo. Cosa dirà Carmelita nel salotto di Zia Mara? Probabile che, viste le modalità burrascose con le quali si sono chiusi i rapporti fra la conduttrice e Mediaset, si parli di quello che è successo con la chiusura progressiva di tutti i programmi che le erano stati affidati. Ma sicuramente ci sarà spazio anche per un excursus sulla carriera di Barbara D'Urso e anche per qualche domanda sul suo futuro professionale.

Futuro che potrebbe essere in Rai? I vertici aziendali lo hanno per ora escluso, così come sembrano aver escluso un avvicinamento anche i vertici di Discovery. Dal canto suo, Carmelita si sta dedicando ad altri progetti e di certo non sta cedendo alla noia.

Quella di domenica 3 marzo sarà una giornata di grandi rivelazioni televisive, visto che nel pomeriggio su Raiuno andrà in onda la chiacchierata fra Barbara D'Urso e Mara Venier a Domenica In, in serata invece sul Canale Nove a 'Che tempo che fa' Chiara Ferragni sarà intervistata da Fabio Fazio e inevitabilmente racconterà del momento che sta attraversando con la profonda crisi con il marito Fedez e le altre vicende che la vedono coinvolta.