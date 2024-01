Barbara D’Urso: “Torno in tv”. Ma su che canale?

Barbara D'Urso senza freni. Dopo aver festeggiato con una stoccata social - una eloquente story con la caption 'Freedom' è apparso sul profilo X della ex conduttrice di Pomeriggio 5 - la conclusione del contratto che l'ha legata a Mediaset sino al 31 dicembre 2023, la showgirl si è sbilanciata sul proprio futuro professionale. Confermando che non sarà più soltanto a teatro, dove sta proseguendo la tournée del suo spettacolo 'Taxi a due piazze', ma anche in televisione. "Torno, torno, tranquilli ragazzi. Torno, e poi basta cambiare il numero del telecomando e mi vedrete. I cambiamenti sono sempre opportuni. Poi dobbiamo scegliere la cosa che ci piace di più" ha spiegato a una spettatrice dello spettacolo che l'ha fermata fuori da un teatro.

Barbara D'Urso tornerà in tv? Lei afferma di sì. Ma non spiega dove. Rai? Parrebbe di no, almeno secondo un'indiscrezione di Tvblog. "Pare che il destino televisivo dell’ex conduttrice di Pomeriggio 5, almeno fino a quando sarà in carica questa governance, non sarà in Rai. I palinsesti della prossima stagione televisiva verranno confezionati ancora da questi dirigenti e ad oggi pare davvero che non ci sia nessuna intenzione da parte di questa Rai di ingaggiare Barbara D'Urso per la prossima stagione televisiva".

Quindi Carmelita torna o non torna sul piccolo schermo? Se l'indiscrezione fosse vera, non in Rai. Ma non esistono soltanto Rai e Mediaset. Se non dovesse prendere il posto di Francesca Fialdini nella domenica Rai, la showgirl potrebbe condurre un programma "in stile Pomeriggio 5" su Tv8. Per ora di ufficialità non sembrano essercene, ma le voci di corridoio non mancano di certo.

I prossimi saranno giorni decisivi per capire se Carmelita sarà all'interno di un palinsesto e quindi queste voci possano trasformarsi in realtà oppure dovrà rimanere ferma per un altro giro e attendere tempi migliori.