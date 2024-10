‘Ballando con le Stelle’: arriva Barbara D’Urso e noi prepariamo i popcorn

Seconda puntata di ‘Ballando con le Stelle’ oggi, sabato 5 ottobre, e tanta carne al fuoco. Quali saranno i commenti dei giurati Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto? Alberto Matano a chi assegnerà il tesoretto? E quali saranno i preferiti di Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira?

Appuntamento con il programma condotto da Milly Carlucci dalle 20.35 su Raiuno.

I concorrenti in gara anche questa sera, visto che nella prima puntata non si è svolta alcuna eliminazione, sono: Federica Pellegrini-Angelo Madonia; Bianca Guaccero-Giovanni Pernice; Anna Lou Castoldi-Nikita Perotti; Federica Nargi- Luca Favilla; Francesco Paolantoni- Anastasia Kuzmina; I Cugini di Campagna- Rebecca Gabrielli; Luca Barbareschi- Alessandra Tripoli; Sonia Bruganelli- Carlo Aloia; Alan Friedman- Giada Lini; Nina Zilli- Pasquale La Rocca; Tommaso Marini-Sophia Berto;Massimiliano Ossini- Veera Kinnunen; Furkan Palali- Erica Martinelli.

La coppia composta da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice è senza dubbio quella da tenere in maggiore considerazione, anche perché essendo risultata prima in classifica al termine della passata puntata, riceverà un bonus di 30 punti. Attenzione anche a quella formata da Nina Zilli e Pasquale La Rocca e a quella costituita da Federica Nargi e Luca Favilla. Possibile outsider il duo Luca Barbareschi-Alessandra Tripoli, che nella prima puntata ha dimostrato di avere grinta, talento e un grande potenziale.

Prepariamo i popcorn per le due esibizioni di Barbara D’Urso, che sarà la Ballerina per una notte della seconda puntata di ‘Ballando con le Stelle’. Una presenza molto attesa, anche e soprattutto per capire come potrà svilupparsi il botta e risposta con Selvaggia Lucarelli, e che proprio per questo sarà di fatto “spalmata” su tutta la puntata. Barbara D’Urso ballerà due coreografie: una Bachata,sulle note di “Todo de me’ ovvero la versione spagnola della hit “All of me” di John Legend, e una Salsa sulle note di “Azafata”. A danzare con Barbara D’Urso sarà Gianni Scandiffio, maestro con il quale si allena da anni.