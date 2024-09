‘Ballando con le Stelle’, prima puntata: chi ha vinto e le frecciatine di Selvaggia Lucarelli

Chi ha vinto la prima puntata di ‘Ballando con le Stelle’? Il talent show condotto da Milly Carlucci ogni sabato sera su Raiuno dalle 20.35.

A vincere la puntata è la coppia formata da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice.

Ecco cosa è successo durante la puntata di ‘Ballando con le Stelle’ andata in onda sabato 28 settembre.

Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina: 24 punti. Con Mariotto che dà addirittura 2. Poi tocca a Federica Nargi, che balla con Luca Favilla. Sono loro la prima vera coppia in gara di questa edizione. Ricevono complimenti da tutti e alla fine il punteggio per loro è 33 punti. Inspiegabile il 5 di Guillermo Mariotto. Terzi ad esibirsi sono i Cugini di campagna con Rebecca Gabrielli. Molto colorati, ma balla soltanto uno dei due quattro Cugini di Campagna. Il punteggio della giuria per loro è di 21 punti. Spiccano i 3 di Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith. “Non sapevo che sapessero cantare altro oltre ‘Anima mia’” commenta Selvaggia Lucarelli. Peccato che al recente Festival di Sanremo abbiano portato un’altra canzone.

Tocca poi agli agguerritissimi Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen. Un’esibizione in crescendo: iniziano un po’ camminando e poi concludono con un buon ritmo anche se Massimiliano Ossini rimane ancora un po’ troppo rigido. Il punteggio dei giudici per loro è di 23 punti. La coppia successiva è quella con Anna Lou Castoldi, unica nella storia di ‘Ballando con le Stelle’ a diventare concorrente dopo che lo sono stati entrambi i genitori. Lei e il ballerino Nikita Perotti formano la coppia più giovane in gara in questa edizione del talent show di danza di Raiuno. Il punteggio per loro è di 34 punti. Spiccano il 9 di Selvaggia Lucarelli e l’8 di Guillermo Mariotto. “Va a finire che sei l’unica della tua famiglia a starmi simpatica”: frecciatina di Selvaggia Lucarelli, che poco dopo si corregge e dice che in fondo anche Asia Argento le sta simpatica.

Tocca ad Alan Friedman e Giada Lini: per loro un’esibizione non impressionante e un punteggio di 26 punti.

La prima ballerina per una notte è l’atleta paralimpica, stella dell’atletica mondiale, Giuliana Chiara Filippi e si dimostra veramente brava. Riesce ad emozionare anche solo in pochi minuti. Illumina la studio. Che carisma.

Subito dopo si torna alla gara, con Sonia Bruganelli e Carlo Aloia. Che ballano bene, ma vengono inspiegabilmente puniti dalla giuria: 22 punti per loro. Eppure non sono di certo i concorrenti che hanno ballato peggio. La coppia successiva è Furkan Palali ed Erica Martinelli: per loro il punteggio è di 17 punti.

L’apoteosi arriva con la coppia formata da Nina Zilli e Pasquale La Rocca: esibizione stratosferica e infatti la giuria li porta in testa, con 41 punti.

A ballare dopo di loro sono Luca Barbareschi e Alessandra Tricoli. Che sfoderano una performance piena di energia, grinta di una serie di passi difficilissimi. “Nella tua performance non c’era età” commenta Selvaggia Lucarelli. E a quel punto l’attore e produttore cinematografico si commuove: “Io sognavo di fare il ballerino di fila, sono questo. Senza questo io muoio”. Il punteggio della giuria per loro è di 38 punti.

E’ il turno di Federica Pellegrini e Angelo Madonia. Arrivano sul palco quasi in chiusura di puntata. “Rimani la donna dei record, nel senso che questa è l’esibizione peggiore vista questa sera” è un’altra frecciatina di Selvaggia Lucarelli. La giuria attribuisce loro 24 punti.

A ‘Ballando con le Stelle’ arrivano le leggende del volley mondiale: le ragazze della Nazionale femminile di pallavolo che hanno vinto l’oro alle Olimpiadi di Parigi. Alessia Orro balla con Samuel Santarelli sfidando Marina Lubian e Simone Iannuzzi nel merengue.

Penultima coppia: Tommaso Marini e Sophia Berto. Ballano molto bene, Tommaso ha un movimento fluido probabilmente innato. Per loro il punteggio dei giurati è di 35 punti.

A chiudere la gara sono Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Entrambi al debutto in questo ‘Ballando con le Stelle’. Un debutto che era davvero necessario, visto che ballano divinamente. La giuria attribuisce loro 37 punti. E il pubblico li conduce poco dopo alla vittoria della puntata.