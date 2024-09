Pagelle Ballando con le Stelle, prima puntata: Federica Nargi, Bianca Guaccero e Nina Zilli da applausi, Lucarelli a caccia della polemica

Le pagelle della prima puntata di ‘Ballando con le Stelle’, il talent show di Raiuno condotto da Milly Carlucci che quest’anno festeggia addirittura i 19 anni di storia.

A vincere la puntata è la coppia formata da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice.

Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina: voto Dai su. È la prima serata e rompe il ghiaccio. Ok. Però tutto sempre uguale e per nulla sorprendente. L’allegria non può essere un alibi. No che no.

Federica Nargi e Luca Favilla: voto Favoritissimi. Lei è proprio brava brava. Ha il senso del ritmo, probabilmente innato, sensualità, ma riesce anche a fare i passi giusti nel modo giusto. Sembra scontato, ma è proprio brava. Posso dirlo? Chissenefrega se è una bella donna. È brava a prescindere.

I cugini di campagna e Rebecca Gabrielli: voto Sì bello tutto ma. Parafraso Emma Marrone per dire che per carità tutto molto simpatico, ma non è una vera prova di ballo. Ha danzato di fatto solo uno dei Cugini. “Siamo cantanti”obiettano. Eh ma non l’ha mica imposto nessuno a loro quattro di gettarsi nella mischia di ‘Ballando con le Stelle’. Dai su.

Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen: voto In rimonta. Partono un po’ in sordina, ma poi il ruolo di lui prende quota con il passare delle note. Meno male, perché all’inizio sembra l’avvio della Marcia dei ciliegi di Robecco sul Naviglio. Poi diventa tutto sommato una coreografia in cui non fa fatica soltanto la povera Vera.

Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti: voto In volo. Lei si alterna fra lo status di tronco e quello di regina del Celebrità e devo dire che tutto sommato mi piace. È un mix di partenza che può funzionare. Sicuramente ha ampi margini di crescita.

Alan Friedman e Giada Lini: voto Il camminatore. Non fa nulla di indimenticabile, però le passeggiate che fa lungo il palco le fa in maniera tutto sommato discreta. La povera Giada Lini si dà un gran da fare. “La notizia di stasera è che hai ballato”: chissà cosa ha visto Alberto Matano. Anche Fabio Canino rimane meravigliato. Continuo a non capire. Non ha fatto uno scempio, ma neanche la performance della vita. Può crescere tanto.

Sonia Bruganelli e Carlo Aloia: voto Tanto tuonò che piovve. La più discussa, per motivi che nulla hanno a che vedere con la danza, concorrente di ‘Ballando con le Stelle’ si è esibita e ha ballato anche tutto sommato bene. Viene stuzzicata del tutto a caso sulla sua storia con Madonia e sul fatto che debba fare polemica a prescindere anche quando, giustamente, non ritiene di averne motivo. Selvaggia Lucarelli e Alberto Matano sono così pretestuosi, peraltro inutilmente, da farmi stare simpatica persino Sonia Bruganelli.

Furkan Palali ed Erica Martinelli: voto Abete. Lui è carismatico, ma si muove che a tratti sembra un boscaiolo. A tratti invece è proprio un tronco di pino. Apprezzabile l’impegno, ma c’è ancora tanto da lavorare. La povera Erica credo si metterà in malattia visto il super lavoro a cui è stata chiamata con lui. Peccato per il penoso teatrino di Rossella Erra con lui. Neanche una teenager avrebbe sfoderato un momento così sottone.

Nina Zilli e Pasquale La Rocca: voto Devo ancora riprendermi. “Più che quickstep me pareva crossfit” commenta Nina Zilli a fine esibizione. Mi sono affaticata io per lei. Questa coppia è una bomba di energia, stile, grinta, carattere, passi precisi, emozioni. Strabordantemente belli e bravi.

Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli: voto Boom. Luca Barbareschi ha un’energia che io neanche in due anni. Mette in quello che fa una convinzione pazzesca, ha un’attitudine che lo rende unico. Bravi, bravi, bravi.

Federica Pellegrini e Angelo Madonia: voto Tutte cose. Hanno iniziato con un’esibizione che riunisce una serie di stili e alla fine Federica Pellegrini non se la cava neanche tanto male. Ha ampi margini di miglioramento.

Tommaso Marini e Sophia Berto: voto Ritmo nel sangue. Lui è veramente bravo. E infatti la coreografia è ben più complessa di una normale prima esibizione in questo talent show. Rivelazione.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice: voto Scusate? Per fortuna che Bianca Guaccero ha dichiarato di sentirsi un po’ bloccata. La mia schiena si blocca soltanto a guardare quello che lei fa. Coppia pazzesca: hanno talento, energia, grinta, tecnica. Strafavoriti per la vittoria finale.