Uomini e Donne, torna Barbara De Santi: chi è e cosa vedremo

Barbara De Santi torna a Uomini e Donne. Dopo un paio di stagioni di assenza, l'insegnante mantovana - che oggi si è data anche al commercio di bevande vitaminiche online - fa di nuovo parte del cast del dating show di Maria De Filippi. E il pubblico già sogna momenti televisivi indimenticabili.

Ironicamente parlando, sia chiaro. Barbara De Santi, infatti, è stata nel corso delle diverse stagioni di Uomini e Donne a cui ha partecipato una delle protagoniste più discusse. Il motivo è stato il suo temperamento, che l'ha portata anche ad essere protagonista di scene poco edificanti come quella del tentato lancio di una scarpa contro un uomo che stava frequentando nel programma.

Insomma, un personaggio destinato sicuramente ad animare un parterre del Trono Over che in alcuni momenti durante la passata stagione televisiva ha un po' stentato. Anche a causa della flessione del "caso Gemma": la dama di Torino negli ultimi tempi è stata un po' meno protagonista, anche se ora sta uscendo con il 57enne Maurizio e questo sarà sicuramente motivo di discussione in studio.

Chi è Barbara De Santi? Insegnante di Mantova, Barbara De Santi ha 53 anni e ha partecipato a Uomini e Donne per diverse edizioni. Arrivando a trovare anche l'amore con il 51enne Maurizio Guerci, ex proprio di Gemma Galgani. Un amore durato poco, visto che la prof ha scoperto dopo poco tempo di essere stata tradita. Nel 2021 a Il Giorno ha dichiarato: "Tornera a Uomini e Donne? Credo di si, e magari stavolta diventerei pure amica di Gemma. In fondo adesso abbiamo qualcosa in comune". Chissà se diventeranno veramente amiche adesso che Barbara De Santi è tornata davvero nel programma.

Le registrazioni delle prime puntate si sono già svolte, Uomini e Donne prenderà il via lunedì 11 settembre e la nuova “dama di ritorno” del Trono Over dovrebbe essere già subito protagonista.