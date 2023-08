Uomini e Donne, quando inizia e chi sono i tronisti: è già polemica

Uomini e Donne torna tra poco. Tra molto poco. Nonostante sia saltata una delle due sessioni di registrazione delle puntate previste per la fine della scorsa settimana, il dating show più longevo - e di maggior successo - della televisione italiana tornerà puntuale nei prossimi giorni.

Sembrano molto vicine le ultime puntate, le scelte dei diversi tronisti - coppie scoppiate dopo qualche settimana, come è ormai quasi sempre consuetudine per tronisti e corteggiatori nelle ultime stagioni -, le polemiche fra Tina Cipollari, Gemma Galgani, la vigevanese Pinuccia, Armando Incarnato, Riccardo Guarnieri. Ed ecco che ora si ricomincia.

Quando inizia Uomini e Donne 2023? La prima puntata è prevista per lunedì 11 settembre, esattamente lo stesso giorno in cui prende il via la nuova edizione del Grande Fratello.

Chi sono i tronisti? Due uomini e una donna, per cominciare la stagione, siederanno sul trono. Cristian Forti, 22enne romano, è iscritto all'università dove frequenta la facoltà di Fisioterapia. Chiaramente la sua non può che essere una storia strappalacrime: si punterà molto sulle fragilità che la vita gli ha portato dopo la separazione dei suoi genitori. Il secondo tronista è il 22enne trevigiano Brando che proviene da una famiglia di artisti, con zia attrice e nonno e bisnonno direttori d'orchestra.

L'unica donna sul trono di Uomini e Donne per questa prima parte della stagione televisiva è Manuela Carriero, già mediaticamente molto esposta nell'ultimo mese vista la sua partecipazione a Temptation Island insieme all'allora fidanzato Manuel. Il quale l'aveva lasciata cinque volte in due anni e mezzo, ma senza creare in lei nessun tipo di sospetto. I due sono usciti dal reality show condotto da Filippo Bisciglia separati e ora lei cerca l'amore di nuovo alla corte di Maria De Filippi.

Inutile ricordare che tutti e tre vogliono un rapporto sincero, un amore vero, una persona che li capisca, li accetti, li accolga, con cui possano stare bene. Insomma, la fiera delle ovvietà.

Non è però questo che ha fatto scattare le prime polemiche della stagione: tanto su Cristian quanto su Brando sono già state sollevate numerose critiche. I due, infatti, sono stati attaccati da molti utenti dei social network: l’accusa è quella di avere già due fidanzate fuori dal programma e di avere intenzione di utilizzare Uomini e Donne come trampolino per visibilità. Entrambi, però, hanno spiegato, rigorosamente a mezzo social, di aver mantenuto buoni rapporti con le ex fidanzate e di essere in questo momento single.