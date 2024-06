‘Ballando con le stelle’, le prime indiscrezioni: da Paolantoni a Nina Zilli

Si rincorrono fin d’ora diverse indiscrezioni per la nuova edizione di ‘Ballando con le stelle’. Stando a quanto scritto su ‘X’ dal giornalista Giuseppe Candela, lo show di Milly Carlucci ripartirà il 28 settembre su Rai 1. Sarebbero anche previste due puntate in più.

Concorrenti

A scendere sulla pista da ballo del programma, partecipando così alla gara, potrebbe essere Nina Zilli, la cantante Chiara Fraschetta. Il suo nome è stato fatto dal trio dei giornalisti e critici musicali Luca Dondoni, Paolo Giordano e Andrea Laffranchi nel loro podcast ‘Pezzi’. Zilli ha già avuto un’esperienza televisiva a ‘Italia’s Got Talent’, dove però sedeva al bancone dei giudici. Questa volta, invece, potrebbe essere lei a essere sottoposta al parere di una giuria.

Qualche settimana fa, tramite anteprima data da ‘Tv Blog’, si è saputo che il comico Francesco Paolantoni lascia ‘Tale e quale show’ proprio per prendere parte al talent di Carlucci. Secondo ‘Dagospia’ Carlucci starebbe anche corteggiando Federica Pellegrini, che è già stata ballerina per una notte in una precedente edizione. In una recente intervista a ‘Nuovo Tv’ Roberta Capua ha fatto sapere che concorrerebbe volentieri. Si è parlato anche di regine dello showbiz quali Belen Rodriguez, Melissa Satta, Chiara Ferragni e Barbara d’Urso. Sono inoltre spuntate anche le ipotesi di Vira Carbone e di Nadia Mayer e Ida Di Filippo, agenti immobiliari di ‘Casa a prima vista’.

Giuria e new entry

Sembra tutta confermata la giuria di ‘Ballando con le stelle’, composta da Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Qualche settimana fa, ospite di Francesca Fialdini a ‘Da noi… a ruota libera’, Milly Carlucci ha detto che entrano nella squadra di ‘Ballando’, tra i professionisti, anche Nikita Perotti e Sophia Berto, vincitori del torneo ‘Ballando con te’ dello scorso anno.

Altre novità

Quella che partirà a fine settembre 2024 sarà la diciannovesima edizione di ‘Ballando con le stelle’. Lo scorso anno ha trionfato Wanda Nara in coppia con Pasquale La Rocca. Nelle nuove puntate potremmo vedere più coppie in gara e potrebbero essere introdotti più momenti legati all’intrattenimento e alla sfida attorno al ballo, sempre secondo i rumors che sono circolati all’inizio dell’estate.

Curiosità

La mitica voce che annuncia le coppie di ‘Ballando’ che scendono in pista è quella di Foxy John, posizionato in una parte alta della platea. I giudici, alle loro spalle, hanno fogli e penne per prendere appunti. Hanno a disposizione anche una tazza con dell’acqua e possono utilizzare i telefonini per commentare in diretta sui social quel che accade nel programma. Zazzaroni sta sempre in piedi, e in molti si sono chiesti il perché. Com’è stato spiegato dagli autori della trasmissione, il giudice preferisce così perché di solito, lavorando in redazione, sta sempre seduto, trova gli sgabelli di ‘Ballando’ piuttosto scomodi – tanto che i suoi colleghi hanno dei cuscini – e lo fa per scaramanzia: pare che da quando si è alzato, gli ascolti siano andati in crescendo.