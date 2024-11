Ballando con le Stelle 2024: eliminati, l’infortunio e le polemiche

Emozioni, lacrime, ma anche un’eliminazione eccellente e un infortunio hanno caratterizzato l’ottava puntata di ‘Ballando con le Stelle 2024’ di sabato 16 novembre. Una serata divisa in due parti: quella delle esibizioni “emozionanti” e quella della gara vera e propria. Una serata nella quale i Ballerini per una notte sono stati due, in altrettanti momenti differenti: l’attore e regista Massimiliano Gallo, che ha firmato per la prossima partecipazione al talent show di Raiuno condotto da Milly Carlucci, e la cantante e conduttrice Elettra Lamborghini. “Io ti aspetto, Elettra – commenta Selvaggia Lucarelli -. Ma mica fuori con una mazza chiodata. Ti aspetto qui l’anno prossimo a ‘Ballando con le Stelle’. Ci divertiremmo noi due”. E anche Elettra Lamborghini firma la presenza per il prossimo anno: “Ma solo ed esclusivamente con il ballerino Moreno Porcu” chiarisce lei.

Massimilano Gallo nell'ottava puntata di Ballando con le Stelle 2024

A finire allo spareggio sono tre coppie: Francesco Paolantoni-Anastasia Kuzmina, Sonia Bruganelli-Carlo Aloia e, a sorpresa, Anna Lou Castoldi-Nikita Perotti. Il problema è che, vista l’ora tarda - la puntata si è conclusa all’una e 28 –, non c’è tempo per lo spareggio. Gli eliminati si sapranno quindi all’inizio della prossima puntata.

La prima coppia a scendere in pista è quella composta da Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli. La dedica della coreografia è alla di lui sorella Valentina. Seconda coppia ad esibirsi è quella di Sonia Bruganelli e Carlo Aloia: coreografia dedicata al figlio Davide. Tocca poi a Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, che ballano per papà Ettore. Seguono Federica Pellegrini e Angelo Madonia, che dedicano la coreografia al marito dell’ex nuotatrice Matteo Giunta. Quinta coppia in gara: Federica Nargi e Luca Favilla dedicano il ballo a nonna Giovanna. Tommaso Marini e Sophia Berto hanno invece ballato ‘It’s my life’ di Bon Jovi proprio per lo stesso Tommaso Marini. Scendono poi in pista Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina, per dedicare la performance alla sorella Tina. Seguono Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti, che ballano pensando a nonna Daria. Chiude la prima parte della puntata di sabato 16 novembre di ‘Ballando con le Stelle’ 2024 la coppia formata da Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen, che hanno ballato per moglie e figli di lui.

Al termine di questa prima parte di esibizioni arriva la notizia di un infortunio a una caviglia patito da Anastasia Kuzmina. La diagnosi è distorsione della caviglia. Causata da una brutta caduta proprio durante la prima coreografia con Francesco Paolantoni.

Il regolamento di ‘Ballando con le Stelle’ sancisce che una coppia debba stare in pista almeno 40 secondi per rendere valida un’esibizione, quindi la maestra ha stretto i denti e poco dopo si è esibita di nuovo, pur provando dolore.

Carolyn Smith attribuisce 10 punti a Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen, 20 a Bianca Guaccero e Giovanni Pernice e 30 a Federica Nargi e Luca Favilla.

I primi a riscendere in pista sono poi Sonia Bruganelli e Carlo Aloia, peraltro diventato papà da poche ore. “Volevo ringraziare Sonia perché grazie alla sua pubblicità alla newsletter stasera mi compro il jet privato” ironizza Selvaggia Lucarelli riferendosi alle polemiche sul fatto che per fare il proprio lavoro si faccia pagare. “Io non ce l’ho più il jet” risponde Sonia Bruganelli. Per fortuna tutto tra i sorrisi. Falsi, ma almeno sorrisi. “Sonia stasera ha portato un altro personaggio, silente” è stata l’accusa dell’opinionista visto il buonismo della ex moglie di Paolo Bonolis. “No, oggettivamente fra i miei problemi fisici e la neopaternità di Carlo Aloia non potevamo fare meglio” aggiunge Sonia Bruganelli. La giuria attribuisce loro 21 punti. Spicca il 3 di Guillermo Mariotto.

Tocca poi ad Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti. Che però non sfoderano la miglior performance del loro percorso sin qui. Il punteggio della giuria per loro è di 29 punti. Spicca il 4 non giustificato di Guillermo Mariotto.

Terza coppia in pista: Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen. “Siamo la coppia Calimero, quella che non è considerata. Qui non prende voti più alti chi balla meglio”: ecco che Ossini continua ad essere polemico. Però balla bene, con una Veera Kinnunen clamorosa. Il punteggio è di 44 punti, spiccano i 10 di Carolyn Smith e Guillermo Mariotto.

Quarti in gara sono Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli. “Quello che vediamo da due settimane è troppo Tripoli-centrico, vediamo molto lei e meno Barbareschi” affermano Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni. “Sono stati eccellenti, ragazzi scusate” sbotta Alberto Matano. Questa coppia divide, insomma. I giurati le attribuiscono un totale di 44 punti, con i 10 di Guillermo Mariotto e Carolyn Smith.

Tocca poi a Federica Nargi e Luca Favilla. Il cui tango argentino raccoglie solo complimenti. I giurati danno loro 50 punti, ovvero il massimo possibile. In pista subito dopo scendono Federica Pellegrini e Angelo Madonia. Che danno vita a una performance convincente e molto credibile. “Dopo un po’ di vicissitudini, stiamo lavorando molto bene noi due. Ci siamo sistemati su alcune cose, ci dovevamo conoscere” spiega l’ex nuotatrice. “Madonia? Tu sei omertoso”: punta il dito Selvaggia Lucarelli. “Se ti si risponde te la prendi, se non lo si fa anche” ribatte Angelo Madonia. La giuria attribuisce loro un punteggio di 39 punti.

Settima coppia in gara è quella composta da Tommaso Marini e Sophia Berto. “Tommaso vuoi che indaghi su di te? L’ultima su cui ho indagato s’è presa una multa dall’antitrust, non ti conviene” commenta Selvaggia Lucarelli. Per loro i punti dei giurati sono 46, con il 10 di Guillermo Mariotto.

Penultimi in pista sono Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Che raccolgono una sequela inevitabile di complimenti. La giuria attribuisce loro 47 punti. L’8 di Guillermo Mariotto fa ululare pubblico e Rossella Erra. “Mariotto, questa è la vittoria più bella” afferma Giovanni Pernice indicando il pubblico. Giusto un pelo di polemica.

A chiudere la serata è la coppia Francesco Paolantoni-Anastasia Kuzmina. Quest’ultima è infortunata – distorsione a una caviglia – e della coppia balla soltanto Francesco Paolantoni, mentre Anastasia Kuzmina rimane sdraiata su un divano a centro pista. Ne esce comunque una bella esibizione. La giuria dà loro 30 punti. Non sono quindi gli ultimi della classifica.