Anticipazioni serale Amici, tutti gli spoiler del 20 aprile: eliminati e ospiti

Cosa è successo nella quinta puntata di Amici di Maria De Filippi? Quella in onda sabato 20 aprile in prima serata su Canale 5 è stata registrata giovedì 18 aprile e ha visto in questo caso due eliminazioni: quella data dal ballottaggio fra Lil Jolie e Sarah Toscano "ereditato" dalla puntata di sabato 13 aprile e quella data dal ballottaggio finale di questa puntata. Gli eliminati fin qui sono il cantante Ayle e i ballerini Kumo, Giovanni, Nicholas e Lucia.

Le squadre

Gli ospiti

Gli eliminati I concorrenti di Amici di Maria De Filippi arrivati alla quinta puntata del Serale

La quinta puntata del Serale di Amici è cominciata con la presenza in studio di undici concorrenti. La formazione guidata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo è quella che a oggi conta il minor numero di concorrenti ancora in gara, mentre quella capeggiata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano guida la classifica con il numero maggiore di allievi. Ecco le tre squadre:

Lorella Cuccarini-Emanuel Lo: la ballerina Sofia, i cantanti Mida e Sarah Toscano

Anna Pettinelli-Raimondo Todaro: le cantanti Lil Jolie e Martina, la ballerina Gaia. Quest'ultima è sostituita per le prossime due settimane da Aurora

Rudy Zerbi-Alessandra Celentano: i cantanti Petit e Holden e i ballerini Dustin e Marisol

Anche in questa puntata sono stati due gli ospiti della serata.

Due concorrenti sono state eliminate nella serata in onda sabato 20 aprile. Ad essere eliminata per prima è Lil Jolie. Non c’è comunque pace per Sarah Toscano, che finisce al ballottaggio contro Aurora Ranvestel.