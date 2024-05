Anticipazioni Amici semifinale 12 maggio: eliminato e chi sono i finalisti

Cosa è successo nella semifinale di Amici 23? Giovedì 9 maggio è stata registrata la semifinale del Serale del talent show condotto da Maria De Filippi ed è successo, come ormai è consuetudine, davvero di tutto. Ma, in particolare, sono stati decretati i nomi dei finalisti di questa edizione. Chi seguirà sabato 18 maggio nell'albo d'oro del programma al ballerino Mattia Zenzola e alla cantautrice, che peraltro in questi giorni sta rappresentando l'Italia all'Eurovision Song Contest 2024 in Svezia, Angelina Mango?

Dopo le eliminazioni dei cantanti Lil Jolie, Ayle e Martina e i ballerini Kumo, Nicholas, Giovanni, Lucia e Gaia, a chi è toccato abbandonare Amici questa volta a un passo dalla finale?

La semifinale di Amici 23 è stata registrata giovedì 9 maggio come avviene ogni settimana, ma questa volta non andrà in onda sabato 11 maggio bensì domenica 12 per evitare la concomitanza con la finale dell’Eurovision Song Contest 2024.

L'unica squadra ad arrivare in finale con lo stesso numero di concorrenti con il quale ha iniziato questa avventura del Serale è quella capeggiata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. L'unica ad arrivare, invece, alla finale senza nessun allievo è quella di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. Le squadre del Serale di Amici 23 alla semifinale:

Rudy Zerbi-Alessandra Celentano: i cantanti Petit e Holden e i ballerini Dustin e Marisol

Lorella Cuccarini-Emanuel Lo: i cantanti Mida e Sarah Toscano

L'ospite musicale della semifinale di Amici 23 è il cantante Irama.

Al ballottaggio per l'eliminazione finale vanno due cantanti: Sarah Toscano e Mida. Entrambi fanno parte della squadra di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro.

A giocarsi il titolo di vincitore di Amici 23 nella finale che andrà in onda sabato 18 maggio sono i cantanti Petit e Holden e i ballerini Marisol e Dustin. Insieme a loro uno fra Sarah Toscano e Mida.