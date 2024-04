Amadeus e Carlo Conti, quale futuro in Rai? Il primo parte e il secondo si prende Sanremo?

Amadeus via dalla Rai? Chi condurrà il Festival di Sanremo 2025? I dilemmi che attanagliano i vertici di viale Mazzini sono diversi e fra questi sono proprio i suddetti dubbi a rappresentare due macigni.

Anche perché rappresentano due argomenti di una discussione nazionalpopolare particolarmente accesa. Il disvelamento, perlomeno in parte, dei meccanismi televisivi e aziendali della tv di Stato ha reso infatti di più facile comprensione alcune vicende. Vicende che improvvisamente sembrano interessare un vasto pubblico.

Detto che il Festival di Sanremo 2025 non sarà condotto da Amadeus - il conduttore sembra ormai essere riuscito a far capire a chiunque che non intende prendere in considerazione alcuna proposta in merito -, le ipotesi in merito al nuovo conduttore si sono moltiplicate nelle ultime settimane. Così come le fantasie. Voci su voci, nomi su nomi: la ridda si è fermata solo pochi giorni fa. Perlomeno temporaneamente. Sembra, infatti, che per ora in pole position per la conduzione del Festival di Sanremo 2025 possa esserci Carlo Conti.

Altro grande argomento di discussione è: dove andrà Amadeus quando lascerà la Rai? Perché - e non se ne capisce la motivazione - in molti danno per scontato che il conduttore abbia i bagagli pronti.

"Ci sono cambiamenti in atto. Non sono autorizzato a dire niente, ma vi dico solo che ieri Amadeus è salito al Colle a dare comunicazioni su qualcosa..." ha scherzato l'amico Rosario Fiorello questa mattina a 'Viva Rai2!'. Che poi alla domanda "Amadeus resta in Rai o va altrove?" ha risposto accennando con la tromba il triste motivo del 'Silenzio fuori ordinanza' dicendo tra le risate: "Questo lo dedico alla Rai".

E quindi ecco l'ipotesi-madre: Amadeus andrà via. In realtà nulla concreto si sa in merito a una sua partenza o a un suo nuovo incarico all'interno della Rai. Anche perché la Rai ha affermato di avere tutta l’intenzione di tenerselo stretto. Il suo contratto scade in estate e quindi tutte le strade sarebbero percorribili. Esclusa per ora l'ipotesi Mediaset, si fa largo l'idea canale Nove. Dove andrebbe, secondo alcune indiscrezioni, ad occuparsi di tutto l'intrattenimento della rete. Per ora però si tratta soltanto di possibilità, il futuro tanto per Amadeus quanto per Carlo Conti potrebbe essere ancora tutto da scrivere.