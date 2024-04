Amadeus a un passo dal Nove, Fiorello: “Ci sarà un comunicato Rai”. Le ultime notizie

Roma, 11 aprile 2024 – Sarà un comunicato Rai a sciogliere definitivamente i dubbi. Amadeus lascia la tv pubblica? Non c’è ancora niente di ufficiale ma le voci che vogliono il campione di ascolti (5 edizioni di Sanremo con numeri record) in partenza verso Il Nove continuano a rincorrersi ed a occupare le copertine dei giornali. Fiorello non evita l’argomento scottante per l’amico e collega. Anzi è proprio lui a spiegare a Viva Rai 2 stamani che “ci sarà una dichiarazione Rai”. Non solo. Fiorello fa anche sapere che è previsto un incontro tra Amadeus, il cui contratto scade a fine agosto, e i vertici di viale Mazzini (martedì prossimo secondo il Corriere.it). Non solo dà anche un indizio su quale sarà l’esito. “Non è facile (per la Rai) comunicare quello che devono comunicare”. Insomma, i giochi sarebbero già fatti. L’ad Roberto Sergio tenterà l’impossibile ma i margini di manovra pare siano stretti.

Il trasloco al Nove

L’offerta di Warner Bros Discovery sarebbe troppo allettante, non solo in termini economici ma anche in termini di libertà artistica. E poi c’è la sfida, già raccolta con successo da Fabio Fazio: fare ascolti anche su canali tv non tradizionale, e finora considerati di nicchia. Da questo punto ‘Che tempo che fa’ sembra aver aperto la strada.

Si parla anche di un possibile 'trasloco' sul Nove, del format preserale 'I Soliti Ignoti', condotto da Amadeus su Rai 1, visto che il contratto di licenza della Rai sarebbe anch'esso in scadenza. Ma allo studio per lui nel gruppo Discovery ci sarebbe anche la possibilità di affidare ad Amadeus la direzione artistica di un grande evento musicale, per restare in scia del festival sanremese.

Il prossimo impegno in Rai

Per ora Amadeus ha annunciato su Instagram il suo prossimo impegno nel prime time di Rai1: la conduzione di 'Una Nessuna Centomila in Arena', che dovrebbe andare in onda i primi di maggio. Un maxi concerto della Fondazione contro la violenza sulle donne a cui prenderà parte la presidente onoraria Fiorella Mannoia, Mahmood, Emma, Samuele Bersani, Annalisa, Tananai, Francesca Michielin, Alessandra Amoroso, Ornella Vanoni, Giuliano Sangiorgi, Big Mama, Fabrizio Moro, Paola Turci, Ermal Meta, Piero Pelù, Brunori Sas, Noemi, Niccolò Fabi, Achille Lauro ed Elodie.

E Fiorello?

Anche Fiorello seguirà Amadeus? “Ma non facciamo tutto insieme”, si affretta a precisare il mattatore questa mattina in diretta dal Foro Italico. Che poi, al solito, la butta in caciara: “La Nove mica mi si può permettere: Amadeus se lo prendono, ma a me no”. Nella diretta Instagram dell'alba, prima della trasmissione di Rai2, Fiorello aveva precisato che, tra l'altro, i suoi contratti sono sempre a progetto. “Il 10 maggio finisce VivaRai2! e io posso andare a lavorare a Teleminkia... Io sono sempre stato libero. Non ho mai fatto contratti con Mediaset, Sky... Solo a progetto, io posso decidere sempre”.