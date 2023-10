Salmo e Noyz Narcos insieme nell’album ‘Cvlt’, ecco il corto firmato Dario Argento

Salmo e Noyz Narcos insieme. Era già successo sul palco del Marrageddon, il più grande e importante festival hip hop mai organizzato da un artista italiano, e i fan erano andati in visibilio.

Salmo e Noyz Narcos insieme nello stesso disco: l'album si chiama 'Cvlt' e ha l'obiettivo dichiarato di diventare proprio una pietra miliare nel mondo dell'hip hop italico. Anche perché già dalla presentazione si pone in un modo del tutto diverso ad ogni altro lavoro hip hop in Italia. Il motivo è presto detto: a introdurre 'Cvlt' c'è un cortometraggio firmato da Dario Argento.

Noyz Narcos e Salmo (Foto Giulia Parmigiani)

Il corto, prodotto da Think Cattleya e Maestro e pubblicato in esclusiva su Amazon Prime Video, vede Dario Argento protagonista di scrittura e regia, insieme duo YouNuts!, ma anche attore di un racconto horror di cui proprio Salmo e Noyz Narcos sono i protagonisti. L'intero corto è insieme citazione e omaggio delle opere di Argento, il quale nella narrazione accoglie i due rapper all'interno di un albergo spettrale. Che si trasforma presto per loro in una vera trappola.

L’album ‘Cvlt’ uscirà prossimamente ed è già disponibile da oggi, martedì 10 ottobre, in preorder sulle diverse piattaforme.