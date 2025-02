Spazio al... ’Testo’. Case editrici, ospiti ed eventi a Firenze

Tre giorni dedicati all’editoria con un prologo che vede come ospite un personaggio che non ha certo bisogno di presentazioni: Alessandro Barbero. Dal 28 febbraio al 2 marzo prossimi infatti, la Stazione Leopolda e Firenze ospitano la quarta edizione di ’TESTO [Come si diventa un libro]’, evento dedicato all’editoria contemporanea e ai suoi protagonisti, organizzato da Pitti Immagine, in collaborazione con Stazione Leopolda e ideato da Todo Modo. Con 176 case editrici, di cui 44 alla loro prima edizione di ’TESTO’, oltre 210 ospiti e più di 200 appuntamenti in Leopolda, e presso importanti istituzioni culturali fiorentine, ’TESTO’ sarà ancora una volta l’occasione per osservare da vicino il grande e affascinante laboratorio dell’editoria e conoscere, dal di dentro, i suoi meccanismi.

’STARE’ è la dichiarazione di intenti di questa edizione, il suo manifesto – stare ad ascoltare, stare a leggere, stare a pensare –, un invito a fermarsi per contribuire con maggior consapevolezza al dibattito intorno a noi. Il prologo, affidato ad Alessandro Barbero, si terrà giovedì 27 febbraio al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, che inaugura la sua collaborazione con ’TESTO’. Si incontreranno, tra gli altri, Luciana Castellina, Tracy Chevalier, Francesco Costa, Tim Ingold, László Krasznahorkai, Stefano Mancuso, Stefano Nazzi, Paul Murray, Giuseppe Patota, Max Porter, Liliana Rampello, Emanuele Trevi, Chiara Valerio. Ricca la lista degli omaggi che ’TESTO 2025’ ha in programma: spiccano tra questi Jane Austen, Dolores Prato, Andrea Camilleri, Flannery O’Connor, Raffaele La Capria, Ursula K. Le Guin e Il grande Gatsby di F. Scott Fitzgerald a 100 anni dalla pubblicazione.

Novità di questa edizione i ’Testofficina’, il programma di seminari e laboratori guidati da protagonisti del mondo dell’editoria italiana e internazionale. Il programma, in continuo aggiornamento, è disponibile su www.testo.pittimmagine.com.

Cristiano Consorti