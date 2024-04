Sophie Kinsella commossa dai fan: “Travolta da un’ondata d’amore dopo l’annuncio del cancro”

Londra, 20 aprile 2024 - Sophie Kinsella ringrazia per l’ondata d’amore ricevuta dopo l’annuncio del cancro al cervello. Quella confessione ha provocato un terremoto d’affetto. Messaggi e lettere, la scrittrice britannica tradotta in tutto il mondo con I love shopping ha confidato di essersi commossa fino alle lacrime. “Sono voluta venire a dirvi un grande grazie. Ho vissuto due giorni surreali, da quando ho annunciato di avere un tumore al cervello; è ancora strano (per me) dire a voce alta ‘tumore al cervello’, non mi ci sono ancora abituata . Ma quello che mi ha fatto sentire molto meglio è stata questa straordinaria ondata d’amore che ho sentito da tutti voi adorabili lettori, mi ha travolto”.

Sophie Kinsella

Le parole di Sophie Kinsella

La scrittrice britannica di best seller ha parlato in un video su Instagram. “Non so cosa mi aspettassi ma sono stata sopraffatta da quanto generosi, amorevoli e affettuosi siete stati con me e la mia famiglia - aggiunge -. Significa tantissimo per me. Mi sento veramente fortunata ad essere abbastanza in buona salute da poter fare questo (video) e come vedete sto bene al momento .Mi sento doppiamente fortunata per essere circondata da così tanto amore”.

Il pensiero per i malati di tumore

Poi Kinsella, tradotta in tutto il mondo con I love shopping – si rivolge ai malati di tumore. Dicendo di sapere “che alcuni di voi stanno affrontando malattie simili, o lo stanno facendo dei vostri cari o state attraversando comunque qualcosa di molto difficile. Lo condivido, lo affronteremo insieme. Nel frattempo dal profondo del mio cuore, grazie. Mi sono commossa fino alle lacrime leggendo molte delle vostre risposte. Vi chiederete se abbia avuto tempo di leggerle tutte, vedendo quante fossero, ma mi sono seduta e l’ho fatto. Non ho sempre avuto la possibilità di rispondere o mettere un like ma le ho lette e significano tantissimo per me. Ci vedremo di nuovo qui, ma nel frattempo, vi voglio bene, grazie”.