Skincare in aereo, come farla in poche mosse

Lo stress pre-partenza, le corse in aeroporto e i cambiamenti di pressione e umidità della cabina possono mettere a dura prova la pelle, seccandola e provocando piccole imperfezioni. Su TikTok, a questo proposito, si è diffuso rapidamente il trend #planeskincare, che propone una routine di bellezza da seguire anche durante il volo, tra sieri idratanti, creme e maschere in tessuto. L’hashtag continua a collezionare decine di milioni di visualizzazioni, soprattutto in queste giornate che per molti sono a ridosso dell’inizio delle ferie.

Preparazione

Prima della partenza, è essenziale idratare a fondo la pelle con una semplice routine casalinga. Successivamente, è utile fare un leggero esfoliante per rimuovere le cellule morte che possono ostruire i pori e causare inestetismi e irritazioni. Infine, conviene applicare una maschera viso in tessuto o hydrogel per beneficiare di un’ulteriore idratazione. Il giorno del volo si potrebbe fare una doppia detersione, applicando poi un siero con acido ialuronico e una crema nutriente e ricca. Molte persone non saranno d’accordo, soprattutto coloro che sono abituate a non uscire mai senza un filo di make-up, ma gli esperti consigliano di ridurre al minimo il trucco o addirittura evitarlo in modo tale da mantenere la pelle fresca e libera di respirare.

In volo

Le lunghe ore di volo, la ridotta umidità in cabina, i cambiamenti di pressione e l’esposizione alle radiazioni ionizzanti danneggiano la pelle. Mentre di solito, in condizioni normali, l'umidità si aggira tra il 40-70%, a bordo di un velivolo scende drasticamente al 10-20%, causando secchezza, squilibri della barriera cutanea e aumentando il rischio di irritazioni e imperfezioni ben visibili al momento dell’atterraggio.

Anche durante il volo, pertanto, l’idratazione è fondamentale. Oltre a bere acqua, all’esterno si possono usare creme e sieri con ingredienti multifunzionali come ceramidi, peptidi, vitamina C, retinolo ed emollienti come aloe e burro di karité o ancora concentrati di componenti attivi come quelli presenti nella skincare coreana. Grazie ai formati travel size è semplice portare con sé i propri prodotti di bellezza, da adoperare anche in vacanza. Per i voli lunghi o per le soste in aeroporto se sono previsti più scali, si potrebbero utilizzare maschere idratanti e illuminanti in tessuto sia per viso che per labbra.

Consigli

Nel beauty case o in borsa, da tenere a portata di mano, andrebbero messi spray viso idratanti o termali o ancora acqua di rose, ottimi per rinfrescare l’epidermide ed evitarne la secchezza. Andrebbero anche messi un gel igienizzante, essenziale per mantenere le mani pulite prima di toccare il viso, e delle salviette detergenti struccanti, meglio se biodegradabili, lenitive e idratanti. Nell’ambito dei trattamenti idratanti non vanno dimenticati il contorno occhi, utile anche per prevenire i gonfiori di questa zona così delicata del viso, e un balsamo nutriente per le labbra. Qualche goccia di olio essenziale di lavanda, camomilla o bergamotto, sul cuscino da viaggio, aiuteranno a rilassarsi e a godersi di più i piccoli rituali di bellezza in volo.