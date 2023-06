Singoli e album in uscita il 2 giugno: Foo Fighters, Noel Gallagher, Ben Harper e Tedua

Pop e rock si mescolano nella prima settimana di giugno, che registra dei ritorni musicali importanti. Da Noel Gallagher ai Foo Fighters, passando per Ben Harper, gli artisti internazionali si prendono la scena. Ma c’è spazio anche per Elettra Lamborghini, il rapper Tedua e la band Colla Zio.

Si intitola Council skies il nuovo album dello storico chitarrista e paroliere degli Oasis Noel Gallagher. Il disco rappresenta un ritorno alle sonorità britpop che hanno reso celebre l’artista, dopo alcuni progetti in cui aveva sperimentato con degli arrangiamenti futuristici. Il musicista inglese negli ultimi mesi è al centro di alcuni gossip secondo cui sarebbe pronto a riunire gli Oasis nel 2025, seppellendo così l’ascia di guerra che lo separa dal fratello e cantante Liam.

But here we are, invece, è il manifesto con cui i Foo Fighters tornano sulle scene. Il progetto, primo album dopo la scomparsa dello storico batterista Taylor Hawkins, è stato anticipato dal singolo Show me how, in cui il leader Dave Grohl duetta con la figlia Violet. A detta del gruppo, il disco rappresenta un ritorno alle sonorità degli esordi, a cui si aggiunge l’esperienza maturata in quasi trent’anni di carriera.

Il cantautore americano Ben Harper ha scelto la formula del concept album per il suo nuovo progetto. Wide open light, questo il titolo del nuovo disco, racchiude al suo interno una famiglia di canzoni legate tra loro, e che non possono essere separate. Musicalmente il disco è volutamente minimalista, una scelta a cui Ben Harper ha abituato i fan già da qualche anno. Tra i pezzi del disco anche il singolo Yard sale.

La regina del twerk Elettra Lamborghini torna in pista con Elettraton, il suo nuovo disco. Le sonorità dell’album spaziano tra la musica latina più tradizionale e il reggaeton, su cui si stampano dei testi energici e positivi. Tra le collaborazioni il rapper Villabanks e la star spagnola Chema Rivas.

La divina commedia è il nuovo ambizioso disco di Tedua, rapper che mescola testi impegnati a sonorità trap contemporanee. Nell’album il rapper ha messo al centro delle sue narrazioni i propri stati d’animo, con racconti autobiografici. Sedici le tracce del disco, che vantano ospiti del calibro di Guè, Salmo, Marracash, Lazza, Rkomi e Sfera Ebbasta.

Dopo Sanremo ora puntano a fare successo con la bella stagione i Colla Zio, che pubblicano il singolo In fondo al Blu. Protagonista del pezzo è Rockabilly Carter, personaggio finzionale che la band ha raccontato nell’omonimo disco d’esordio. Nel brano Carter vivrà una storia d’amore dal carattere altalenante.

Leo Gassman si affida all’ex Thegiornalisti Marco Rissa per il suo nuovo pezzo Capiscimi. Il brano è caratterizzato da sonorità elettro pop decisamente ballabili, pensate per il periodo estivo. Il brano racconta di come i ragazzi di oggi non siano interessati a impegnarsi seriamente in amore.

Nuovo album per i Rancid, gruppo icona del punk californiano degli anni Novanta. Intitolato Tomorrow never comes, il disco rompe un silenzio discografico durato oltre sei anni. L’album è stato prodotto da Brett Gurewitz, collaboratore di lunga data della band, nonché chitarrista dei Bad Religion e fondatore della Epitaph Records.

Prende il via una nuova era per le leggende del metal italiano Lacuna coil. Il singolo Never dawn segna l’inizio di una rinnovata fase musicale per il gruppo, che ha da poco concluso le celebrazioni dei vent’anni del disco Comalies, capace di vendere oltre 300mila copie nei soli Stati Uniti, grazie al successo del brano Heaven’s lie.