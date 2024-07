Sinead O’ Connor, la statua in cera è brutta Il museo deve ritirarla

Voleva essere un omaggio a Sinead O’ Connor, ma la statua di cera in sua memoria (nella foto) si è trasformata in uno "choc" per il fratello della cantante e per i fan della tormentata star irlandese morta il 26 luglio scorso a Londra a 56 anni. Tanto da costringere il Museo delle cere di Dublino a ritirarla, con la promessa che sarà sostituita con una "rappresentazione più accurata". Realizzata dall’artista PJ Heraghty, la replica in cera era stata commissionata dal proprietario del museo, Paddy Dunning, amico della musicista.