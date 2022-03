Sharon Stone super eroina cattiva nel film 'Blue Beetle'

Famosissima grazie a 'Basic Instintc' e candidata all'Oscar per 'Casino', l'attrice Sharon Stone è pronta a tornare nel mondo dei supereroi DC dopo la sfortunata esperienza di 'Catwoman': è infatti stata scritturata per interpretare l'antagonista nel film 'Blue Beetle'. Il progetto ha già attirato molta attenzione perché si tratta del primo lungometraggio con protagonista un supereroe latinoamericano.



Blue Beetle, il supereroe latino con superpoteri

Lo Scarabeo Blu nasce come personaggio a fumetti nel 1939 e nel corso del tempo conosce differenti incarnazioni. All'inizio è un vigilante che combatte il crimine grazie a una speciale vitamina che gli conferisce forza e agilità fuori dal comune. In un secondo momento i poteri derivano da uno scarabeo utilizzato per imprigionare un malvagio faraone. Successivamente lo scarabeo diventa un'arma vivente di origine aliena che si fonde volontariamente con la spina dorsale di Jaime Reyes, giovane perbene di sangue latino che vive a El Paso insieme alla famiglia. E che dopo la fusione acquisisce un'armatura che aumenta la sua forza e velocità, gli consente di volare e di creare scudi e armi di energia.



Il film con Sharon Stone

Warner Bros. e DC Entertainment lavorano al film 'Blue Beetle' sin dal 2015, ma solo qualche anno più tardi identificano il giusto team creativo: si tratta del regista Angel Manuel Soto e dello sceneggiatore Gareth Dunnet-Alcocer, entrambi provenienti dal circuito del cinema indipendente. Soto è un portoricano classe 1983 che si è fatto notare grazie al cortometraggio '22weeks' (2009) e ai lungometraggi 'La granja' (2015) e 'Twelve' (2020). Dunnet-Alcocer a conquistato un certo credito grazie a una serie di cortometraggi da lui scritti e diretti (su tutti 'Contrapelo', del 2014) e ha firmato il suo primo lungometraggio nel 2019 (il crime/drama 'Miss Bala - Sola contro tutti').



Il ruolo protagonista, quello di Jaime Reyes, è stato assegnato al ventenne Xolo Mariduena, nato a Los Angeles e con sangue messicano, cubano ed ecuadoregno nelle vene: l'abbiamo visto per esempio nelle serie TV 'Parenthood' e 'Cobra Kai'. Sharon Stone sarà Victoria Kord, ruolo creato appositamente per il film: al momento non sappiamo se sarà dotata di superpoteri oppure no, e se sì di quale natura. In ogni caso, il suo star power aiuterà la promozione di 'Blue Beetle'.