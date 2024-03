I segreti per non invecchiare? Acqua di rose, olio d’oliva e brodo di pollo

Molto spesso si guarda alle celebrities di Hollywood con ammirazione e un pizzico di invidia pensando che il loro aspetto giovanile, spesso mantenuto nonostante il tempo che passa, sia più che altro frutto di sedute dal medico estetico, bisturi del chirurgo e altri trattamenti iper-costosi, accessibili solo a pochi eletti. Sicuramente ci sono anche quelle componenti, per non parlare di ore e ore di attività fisica inconciliabili con la vita sedentaria al computer di molti e, perché no, con la pigrizia e interessi diversi. Ma va anche detto che, almeno in base a quanto hanno dichiarato alcune celebrities, certi segreti anti-age adottati dalle star riportano più a rimedi antichi e naturali che a cosmetici innovativi e hi-tech. E quindi potrebbero essere sperimentati, con moderazione, criterio e spirito giocoso, anche da chi non calca abitualmente red carpet e palcoscenici.

Halle Berry

Halle Berry ha spiegato che ama un viso fresco e caratterizzato da un effetto rugiada per tenere umido il trucco e idratata la pelle. Per questo è abituata a spruzzare sul volto un po’ di acqua di rose, lasciandola penetrare nell’epidermide.

Sandra Bullock

Sandra Bullock, invece, per quanto riguarda i segreti anti-age da lei prediletti, ama soprattutto i cosmetici anti-rughe con estratti di origine vegetale, soprattutto olio di enotera, spinaci e rosmarino.

Julianne Moore

Julianne Moore è apprezzata per la pelle di porcellana, per cui ha spiegato di mettere una crema solare a elevato fattore di protezione. Nel suo caso, è merito anche di disciplina e costanza: infatti l’attrice porta avanti questa abitudine da quando aveva 20 anni.

Jennifer Lopez

Tra i segreti anti-age di Jennifer Lopez ce n’è uno che la diva ha imparato da sua madre e dalle sue zie, ed è l’olio di oliva extravergine. La cantante ha anche usato questo ingrediente come punto di forza di un suo prodotto di bellezza, per dare alla pelle idratazione, leggerezza, luminosità e contrastare i segni del tempo grazie al potere antiossidante dell’oro giallo mediterraneo.

Penelope Cruz

La mamma di Penelope Cruz lo ripeteva sempre a sua figlia: è fondamentale mangiare sano, soprattutto verdure, e dormire un numero sufficiente di ore per riposarsi quanto basta. L’attrice ha raccontato che un tempo era infastidita sentendo parlare il genitore in quel modo, ma, diventata adulta, non ha fatto altro che mettere in pratica, giorno dopo giorno e sera dopo sera, i suggerimenti materni.

Salma Hayek e le altre

I segreti anti-age dell’attrice messicana Salma Hayek hanno a che fare con una corretta beauty routine serale. La Hayek, infatti, ha raccontato che non è mai andata a letto in vita sua senza prima lavarsi la faccia. Piuttosto ha dormito vestita, se era molto stanca o se aveva bevuto qualche bicchiere di troppo, ma non ha mai rinunciato a struccarsi e a detergere e idratare il viso per la notte. “Potrei dimenticare di togliermi scarpe, vestiti e gioielli, ma non il make-up!”, ha detto. Va poi ricordato uno dei segreti anti-age che non ci si aspetterebbe da dive di Hollywood e che invece accomuna la Hayek, la citata Berry, Kourtney Kardashian, Kylie Jenner e Gwyneth Paltrow: si tratta del bone broth, il brodo di ossa, ricco di sostanze nutrienti e di minerali. A quanto pare un vero toccasana e un rinforzo naturale di collagene per la pelle. La Jenner lo sorseggia appena sveglia, la Paltrow lo beve a pranzo e la Hayek ne consuma sempre una tazza durante i pasti principali, aggiungendo un cucchiaio di cedro di mele per addolcirlo.