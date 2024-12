Elf on the Shelf, la tradizione degli Elfi di Natale che fanno impazzire il web

Una tradizione natalizia americana che ha conquistato il cuore di milioni di bambini in tutto il mondo, grazie alla sua magia e al fascino del racconto che l’accompagna. Stiamo parlando di Elf on the Shelf, letteralmente ‘L’Elfo sulla Mensola’. L’origine risale al 2004, quando è uscito il libro ‘The Elf on the Shelf: A Christmas Tradition’, scritto da Carol Aebersold e Chanda Bell e illustrato da Coe Steinwart. Da allora si è diffuso un gioco ispirato a questa storia. Nel 2013, il libro ha raggiunto il primo posto nella lista dei bestseller di ‘USA Today’.