Eminem è nonno: nato Elliott Marshall McClintock, il primo figlio di Hailie Jade

Eminem è diventato nonno. Il 14 marzo 2025 è infatti venuto al mondo il piccolo Elliott Marshall McClintock, il primo figlio di Hailie Jade. Hailie è la prima figlia di Eminem - nata nel 1995 dalla relazione del rapper con la ex moglie Kimberly Anne Scott - e si è sposata lo scorso maggio con Evan McClintock.

Oggi Hailie, 29 anni, dopo un'infanzia difficile e il rapporto ricucito con il padre, ha omaggiato il cantante con il secondo nome del piccolo.

Il significato del nome del nipote di Eminem

"Felici prime tre settimane sulla terra", ha scritto la neo-mamma Hailie Jade sui social (dove ha aggiornato costantemente i suoi 4 milioni di followers).

Ciò che ha intenerito i fan, oltre alla dolcezza delle prime foto del bimbo, è stato anche l'omaggio a Eminem da parte della figlia: il secondo nome di Elliot è infatti Marshall, ossia il vero nome di Eminem, all’anagrafe Marshall Mathers (non a caso "Eminem" è l'assonanza di "M and M", ovvero "doppia M", quelle di "Marshall" e "Mathers", nome e cognome).

Ora il nome di Marshall, come si usa anche in Italia, verrà portato avanti da suo nipote. "Grandpa gonna buy you a Mockingbird", scrivono i fan tra i cuori nei commenti facendo riferimento ad uno dei brani più famosi del rapper dedicati alla figlia.

L'annuncio della dolce attesa in Temporary

Si intitola invece Temporary l'ultima serenata del rapper dedicata ad Hailie: il brano - contenuto nell'ultimo disco di Eminem e pubblicato lo scorso 3 ottobre - è una sorta di lettera di addio lasciata dal cantante alla figlia per quando lui non ci sarà più e ripercorre il loro rapporto speciale, dalle prime foto di lei da piccola fino all'annuncio della gravidanza.

Si tratta di un videoclip profondo e generazionale in cui Hailie, alla fine, consegna al padre una maglietta blu da giocatore professionista con la scritta "GRANDPA 1" ("Nonno numero uno") mentre gli mostra l'immagine della prima ecografia di Elliot.

Dalla prima ecografia alla prima foto del bimbo apparsa sui social: Eminem è diventato nonno a 52 anni. Ora che Slim Shady è morto, come da titolo del suo ultimo album (‘The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)’), Marshall Mathers avrà forse più tempo libero da dedicare al piccolo Elliott Marshall. Chissà se in futuro il nuovo arrivato sarà fonte di ispirazione per nuovi versi...