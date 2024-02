Sanremo 2024, Pino D’Angio sul palco dopo la malattia con il brano cult ‘Ma quale idea’

Sanremo, 9 febbraio 2024 – Pino D’Angiò è salito sul palco di Sanremo 2024 con i Bnkr44 portando il suo maggior successo ‘Ma quale idea’ nella serata delle cover.

D’Angiò è stato lontano dalle scene diversi anni a causa di importanti problemi di salute che lo hanno colpito, tra cui un tumore e gravissimi problemi ai polmoni che gli hanno anche danneggiato la voce.

Il brano uscito nel 1981, un vero e proprio cult dell'Italo Disco, è tornato alla ribalta anche grazie ai social.

Lo scorso anno D’Angiò è tornato a partecipare ai tour e stasera la sua prima volta sul palco dell’Ariston.

Pino D’Angiò ha 71 anni ed è nato a Pompei, anche se ha passato la sua infanzia negli Stati Uniti per via del lavoro del padre. E’ diventato popolarissimo in Italia negli anni ‘80 proprio grazie alla hit ‘Ma quale idea’, portata in tournée dall’Europa all’America Latina al Canada.