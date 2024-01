Perché il Festival di Sanremo si svolge a Sanremo e come è nato

Come è nato il Festival di Sanremo? Perché questo evento si svolge proprio a Sanremo? Ormai non viene neanche più chiamato Festival di Sanremo, ma soltanto Sanremo. Dire "vado a Sanremo" fra i musicisti non implica più un moto a luogo, uno spostarsi in una località di mare, ma sottintende il concetto di "partecipo al Festival di Sanremo". E quindi mi esibisco sul palco più prestigioso d'Italia davanti a milioni di telespettatori.

Il Teatro Ariston di Sanremo: perché il Festival si svolge lì?

Ma prima di arrivare a questo incredibile grado di notorietà, il Festival di Sanremo di strada ne ha dovuta percorrere parecchia. Dalla prima edizione, quella del 1951 nella quale a vincere fu Nilla Pizzi con 'Grazie dei fior' sono passati ben 73 anni. Settantatrè edizioni del Festival di Sanremo.

Ma perché questa manifestazione è stata organizzata proprio a Sanremo? La motivazione è delle più semplici e quasi banali ed è la motivazione per la quale si organizzano spesso feste e sagre di paese: animare la zona e favorire il turismo.

Un'idea di marketing territoriale ante litteram, insomma. La stagione invernale, si sa, per le città di mare è sempre un po' complicata da gestire visto che il flusso turistico è sicuramente più basso rispetto a quello della stagione estiva. Ecco quindi l'idea: organizzare una manifestazione musicale spargendo la voce fra le case discografiche. E sin dalla prima edizione, condotta dall'indimenticato Nunzio Filogamo, il successo è stato roboante. E la missione iniziale, ovvero quella di favorire lo sviluppo del turismo in una zona e in un periodo che prima non ne avevano, è decisamente stata centrata. Tanto che oggi è proprio la settimana nella quale si svolge il Festival a trainare gli indotti in tutta la zona.