I Jalisse a Sanremo 2024: “Ce l’abbiamo fatta, bisogna credere nei sogni. Non mollate”

"Fiumi di parole prima o poi ci portano via". Milioni di persone nella serata delle Cover del Festival di Sanremo 2024 hanno visto e ascoltato la performance dei Jalisse. Alessandra Drusian e Fabio Ricci dopo 27 anni sono tornati sul palco del Teatro Ariston, diretti dai maestri Leonardo De Amicis e Beppe Vessicchio. Un’esibizione che è entrata di diritto nella storia del Festival di Sanremo. I Jalisse avevano infatti vinto la manifestazione nel 1997 proprio con il brano ‘Fiumi di parole’. Da quel momento, però, il duo non era mai tornato sul palco dell’Ariston. Provando però praticamente ogni anno a tornare in gara. E proprio questo ha fatto entrare i Jalisse a loro modo nel mito.

I Jalisse al Festival di Sanremo 2024 dopo 27 anni

Alessandra Drusian e Fabio Ricci, i miti Jalisse diretti da due miti come De Amicis e Vessicchio. Come è nata questa esibizione entrata nella storia della tv?

"Non abbiamo provato prima, anche perché abbiamo dovuto tenere tutto segreto abbiamo fatto il soundcheck con una vocalist al telefono e al telefono abbiamo concordato il taglio del brano. Abbiamo usato le orecchie di altri, pensando: 'La canzone è la nostra, le emozioni anche. Andrà bene'. E così è stato. Appena abbiamo messo piede sul palco dopo aver sceso le scale ci siamo sentiti leggeri".

Avete dovuto aspettare 27 anni per tornare su questo palco...

"E poi ce l'abbiamo fatta. Se possiamo insegnare qualcosa ai giovani vorremmo che fosse proprio questo: credete nei sogni. Tutti noi nella vita siamo stati Jalisse, a tutti magari è sfuggita o sta sfuggendo qualche occasione e non perché non siamo capaci, ma perché magari c'è qualcosa che ci impedisce di realizzare i nostri sogni. Ma non bisogna mollare mai e andare dritti verso i propri sogni".

Domanda d'obbligo: il prossimo anno?

"Ci proveremo assolutamente, vogliamo tornare in gara al Festival di Sanremo. I Jalisse sono tornati e non vogliono andarsene più”.