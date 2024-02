‘Ho vinto il Festival di Sanremo’: il libro che fa parlare i protagonisti

Del Festival di Sanremo si è detto e si dice di tutto, si è scritto e si scrive ancora di più, ma poche volte a parlare veramente sono i reali protagonisti. Ovvero coloro i quali possono a buon diritto affermare orgogliosamente: "Ho vinto il Festival di Sanremo".

Il giornalista e scrittore milanese Nico Donvito, fra le penne più appassionate e competenti d'Italia sull'argomento, e lo scrittore, autore e discografico vogherese Marco Rettani, una vera autorità in materia, firmano proprio 'Ho vinto il Festival di Sanremo'. Il corposo volume - oltre 400 pagine che scivolano via in modo veloce e decisamente piacevole e interessante – edito da La Bussola e disponibile online dà la parola direttamente ai protagonisti sin dalle prime pagine. Basti pensare che la prefazione è di Amadeus, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo da cinque anni.

Da Diodato a Tony Dallara, passando per Francesco Gabbani, Ermal Meta, Iva Zanicchi, Tiziana Rivale, i Ricchi e Poveri, Fausto Leali, Lola Ponce, Alexia, Annalisa Minetti, i Jalisse: sono questi alcuni nomi dei quali si possono gustare i racconti. Racconti di quando questi volti e nomi noti sono diventati ancora più famosi perché hanno potuto affermare, e possono farlo con orgoglio ancora oggi, “Ho vinto il Festival di Sanremo”.