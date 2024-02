Valerio Pastore, chi è il fidanzato di Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso arriva al Festival di Sanremo 2024 da esordiente in gara fra i Big. Non sarà la prima volta della cantautrice di Galatina sul palco del Teatro Ariston: Alessandra Amoroso è già stata al Festival di Sanremo in qualità di superospite. Ora eccola in gara e inevitabilmente su di lei si accendono i riflettori. Cosa si sa della sua vita privata?

Anzitutto si sa che è fidanzata e in estate non ha fatto nulla per nasconderlo, anche se entrambi hanno sempre mantenuto il massimo riserbo. Il fidanzato di Alessandra Amoroso è Valerio Pastore, 28 anni e quindi di nove anni più piccolo di lei, e di professione è tecnico del suono. Un amore fra le note, insomma. Valerio Pastore è nato a Eboli, in provincia di Salerno, ma vive a Olevano sul Tusciano. I due non stanno insieme da molto, ma sembrano molto affiatati.

Alessandra Amoroso è stata fidanzata per cinque anni, dal 2015 al 2020, con Stefano Settepani. I due si erano conosciuti qualche anno prima all'interno della scuola di Amici di Maria De Filippi, talent show che ha lanciato nella medesima edizione le due stelle salentine Alessandra Amoroso ed Emma Marrone.

Quello di Stefano Settepani, 46 anni, è un nome noto nel mondo della musica. L'imprenditore collabora da tempo con molti artisti di alto livello. Basti pensare ad Elisa, Ultimo, Salmo e Gazzelle.