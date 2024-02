Ghali, vero nome e fidanzata: chi è Camilla Venturini

Sanremo, 6 febbraio 2024 – Ghali è all'esordio al Festival di Sanremo 2024. Prima partecipazione e grande ritorno sulle scene, per il rapper milanese che ha appena pubblicato 'Pizza kebab vol.1', primo album da tre anni visto che 'Dna' risale al 2020.

Ghali Amdouni, questo è il vero nome di Ghali, ha compiuto trent'anni a maggio e il palco del Teatro Ariston può rappresentare per lui un nuovo trampolino di lancio dopo che la sua corsa verso il successo si era un po' arrestata negli ultimi anni.

Di Ghali si conoscono soprattutto le canzoni e la storia familiare che lo stesso rapper ha raccontato proprio attraverso le proprie barre. "Un po' italiano e un po' tunisino" canta lo stesso Ghali nel brano 'Cara Italia' alludendo alle proprie origini: è nato a Milano da genitori tunisini. Della sua vita privata sappiamo che Ghali è attualmente fidanzato con Camilla Venturini.

Ghali debutta al Festival di Sanremo

Chi è? Camilla Venturini ha legato indissolubilmente il proprio passato, ma anche il proprio presente e il proprio futuro alla gemella Giulia. Entrambe sono nate a Brescia e cresciute sulle sponde del Lago di Garda ed entrambe hanno fatto della moda la loro professione visto che nel 2018 hanno dato vita al marchio di accessori Medea. Dal canto suo, Camilla Venturini ha dimostrato di avere una vocazione maggiormente internazionale, avendo vissuto dieci anni a New York lavorando nel mondo dell'arte e della fotografia. Due cittadine del mondo, insomma, le gemelle Camilla e Giulia Venturini.

Immagini di Camilla Venturini e Ghali insieme non mancano: i due non disdegnano di farsi vedere insieme in diverse occasioni. In passato il rapper aveva fatto coppia per diverso tempo con la top model Mariacarla Boscono, la quale nei prossimi mesi convolerà a nozze con il campione di santo con l’asta Claudio Stecchi.