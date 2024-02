Chi è Emma Marrone tra fidanzato (?), ciabatte e battute della mamma

Sanremo, 6 febbraio 2024 – Emma Marrone torna al Festival di Sanremo 2024 e tornano quindi anche ad accendersi i riflettori sulla sua vita privata. La cantautrice di Aradeo, nel pieno Salento, ne ha parlato a 'Passa dal Bsmt', il podcast di Gianluca Gazzoli, raccontando anche del proprio rapporto con il mondo del gossip.

"Se hai un fidanzato e finisci sul giornale sei una gossippara - ha spiegato scherzando -. Se hai un fidanzato, lo tieni nascosto e non ti fai vedere in giro dicono 'Vedi però è finta, non fa vedere le persone con le quali sta'. Una come me come la fa la sbaglia. Quindi dovrei avere un fidanzato, finire sui giornali e vedere come la prende la gente adesso. Se va bene continuo, sennò lo cambio".

Emma Marrone torna in gara al Festival di Sanremo

"Questa cosa che sei una donna importante, che hai un carattere molto forte, secondo te spaventa gli uomini?" ha poi chiesto Gianluca Gazzoli. "Mi dite tutti la stessa cosa. Me lo dice anche il mio migliore amico: 'Loro non ti conoscono come ti conosciamo noi, che stai in casa, in ciabatte, che cucini per tutti noi' - è stata la risposta di Emma Marrone -. Che faccio? Faccio i casting a casa, mi faccio vedere... che devo fare per avere un fidanzato? Non lo so, apriamo i casting. Sicuramente il fatto di essere indipendente, di avere il mio lavoro ed essere una persona abbastanza forte può spaventare. Allora questo mi fa pensare che forse mi merito uno alla mia altezza, uno che non ha paura di queste stupidaggini, uno che si lancia. Perché poi fondamentalmente sono una persona normalissima".

"E' una cosa che quando succederà – ha aggiunto la cantautrice salentina - sarà una figata, io avrò sessant'anni e mezzo, sarò come Patty Smith però ce l'avrò fatta". "Vi siete mai posti il problema che non siamo noi ad essere troppo indipendenti, ma voi uomini ad avere il problema col controllo? Mia mamma lo dice sempre: 'Ti dovevo fare un po' più stupidina forse'. E io dico 'Mamma anche un po' più alta magari'”.