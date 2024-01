Sanremo 2024, Emma: vita privata, carriera, ‘Apnea’ e curiosità

Si intitola ‘Apnea’ la canzone con cui Emma Marrone si esibirà a Sanremo 2024. La cantante parteciperà alla gara canora per la quarta volta dopo: - ‘Arriverà’ - con Modà - 2011 - ‘Non è l’inferno’ - 2012 (vincitrice) - ‘Ogni volta così’ - 2022 Nel 2015, poi, Emma ha co-condotto al fianco di Carlo Conti con Arisa e Rocío Muñoz Morales.

Origini

Emma è diventata un simbolo e uno dei motivi d’orgoglio della sua terra, il Salento. La Marrone, infatti, è cresciuta ad Aradeo (Lecce), luogo d’origine dei suoi genitori. I primi passi, però, li ha mossi a Sesto Fiorentino: l’artista è nata a Firenze nel 1984. Successivamente la famiglia si è ritrasferita nel Salento. A segnare la prima grande svolta nel suo percorso musicale è il trionfo ad ‘Amici’, talent di Maria De Filippi, nel 2010. A partire da quel momento Emma pubblica diversi album, oltre che singoli, ed è protagonista di molti live di successo: ‘A me piace così’ - 2010 ‘Sarò libera’ - 2011 ‘Schiena’ - 2013 ‘E Live’ - 2014 (album dal vivo) ‘Adesso’ - 2015 ‘Adesso’ (Tour Edition) - 2016 (album dal vivo) ‘Essere qui’ - 2018 ‘Fortuna’ - 2019 ‘Souvenir’ - 2023 Sanremo 2024 Come anticipato, Emma sarà una dei protagonisti della 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024, con il brano ‘Apnea’. Alcuni dei giornalisti che hanno ascoltato in anteprima la canzone, nella giornata di pre-ascolto dedicata appunto ai Big di Sanremo, hanno sottolineato il mix di pop anni ’80, elettronica, dance. Sembra che ‘Apnea’ abbia a che fare con sensazioni forti e uniche, tali da mozzare il fiato, che si possono provare per un incontro particolare: “Ricordami com’ero, che tanto è tutto vero, non mi piace niente, ma tu mi togli il respiro”. Per quel che riguarda la serata dei Duetti, venerdì 9 febbraio, stando alle prime indiscrezioni trapelate l’artista dovrebbe esibirsi in coppia con il rapper genovese Bresh (Andrea Brasi). Lo scorso anno la Marrone, come guest, aveva duettato con Lazza, poi arrivato secondo con ‘Cenere’.

Recitazione

Emma è stata apprezzata anche per le sue doti recitative, che negli anni ha potuto mostrare più volte, conquistando registi, colleghi e pubblico. Al cinema l’abbiamo vista in film come: ‘Benvenuti al Nord’ - 2012 ‘La cena di Natale’ - 2016 ‘Gli anni più belli’ - 2020 ‘Il ritorno’ - 2022 ‘Sbagliata Ascendente Leone’ - 2022 (primo docu-film a lei dedicato, di cui ha firmato anche l’omonima colonna sonora). Televisione Emma è stata spesso protagonista di molti successi del piccolo schermo. Tra i programmi a cui ha partecipato, si segnalano: ‘Amici’ – 2009/2010, 2012/2013, 2015/2018 ‘Tu sí que vales’ - 2014 ‘Bake Off Celebrity’ - 2016 ‘X Factor’ - 2020/2021 Per quanto riguarda le serie tv in cui ha lavorato, ricordiamo: ‘Untraditional’ - 2016 ‘Come quando fuori piove’ - 2018 ‘A casa tutti bene - La serie’ – 2021/2022-2023

Vita privata

Emma ha dichiarato che in amore è assoluta e totale e vive fino in fondo i suoi sentimenti. Tra i suoi amori passati ci sono volti noti al grande pubblico come Stefano De Martino, Marco Bocci e Fabio Borriello. Al momento la cantante risulta single. Nel settembre 2022 la Marrone è stata colpita da un grave lutto: è mancato, a causa della leucemia, il suo amato papà Rosario, a sua volta musicista e primo talent scout e fan di Emma. Per lui lei era la sua Chicca, come ha ricordato la cantante in un commovente post su Instagram.