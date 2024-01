Beppe Vessicchio a Sanremo 2024? No, ma ‘get ready with Peppe’

Beppe Vessicchio sarà al Festival di Sanremo 2024? E' una domanda che si sono posti e che si pongono ancora in molti. In realtà quella della presenza dello storico direttore d'orchestra che di fatto è stato ed è ancora oggi parte della storia del Festival di Sanremo è una domanda che ricorre ad ogni edizione.

E anche per Sanremo 2024 la risposta è la medesima: Beppe Vessicchio non sarà sul palco del Teatro Ariston. I motivi sono molti, fra i quali spiccano la mancanza di artisti in gara che abbiano scelto di affidarsi a lui ma anche la causa legale riguardante una questione di diritti d'autore che lo stesso Peppe Vessicchio ha recentemente vinto proprio contro la Rai.

Insomma, i rapporti fra queste che sono due vere istituzioni del Festival non sono dei migliori. Eppure "Sanremo è Sanremo" anche perché per molti anni il pubblico ha sentito pronunciare al conduttore di turno "Dirige l'orchestra Beppe Vessicchio". E poi lo stesso direttore d'orchestra non può non rimanere legato in qualche modo alla manifestazione musicale.

Proprio per questo, in un modo particolare Beppe Vessicchio sarà a Sanremo 2024. E lo farà con la complicità di Amazon Music. Dopo aver commentato la rassegna con i The Jackal e dopo aver intervistato gli artisti, quest'anno ecco 'Get ready with Peppe’, il nuovo format di cui sarà protagonista proprio su Amazon Music.

Di 'Get ready with Peppe’ si sa ancora poco, quello che si può intuire dai claim e dai teaser sui social network è che il direttore d'orchestra si occuperà in qualche modo - forse commentandole - delle trenta canzoni in gara al Festival di Sanremo 2024. E non è escluso che possa trattarsi di un format tanto audio quanto video, anche vista la promozione che tanto Peppe Vessicchio quanto Amazon Music stanno facendo sui social network.