Diodato e Levante, come è finita? Chi è la sua attuale fidanzata

Sanremo, 6 febbraio 2024 – Diodato e Levante sono stati per diversi anni una delle coppie del mondo della musica italiana. In realtà, però, non erano in molti a conoscere la storia d'amore fra di loro. Tanto Diodato quanto Levante sono sempre stati molto riservati e hanno fatto di tutto per tenere la loro vita privata lontana dai riflettori.

La storia d'amore fra Levante e Diodato è diventata del tutto pubblica paradossalmente dopo essere finita: lei gli ha dedicato la canzone 'Antonio', mentre quella 'Fai rumore' con la quale Diodato ha vinto il Festival di Sanremo 2020 sembra sia in parte dedicata proprio a Claudia Lagona, ovvero Levante.

Diodato e Levante

Questo però rappresenta il passato, visto che nel presente di entrambi ci sono due compagni di vita diversi. Levante è infatti fidanzata da tempo con il bell'avvocato Pietro Palumbo, con il quale ha avuto la piccola Alma Futura, mentre Diodato è legato da un paio d'anni a Greta Zuccoli. Chi è la fidanzata di Diodato? Antonio Diodato e Greta Zuccoli si sono conosciuti proprio grazie alla musica, visto che la 26enne è una cantautrice e musicista e ha partecipato a Sanremo Giovani. Proprio questa è stata l'occasione che li ha fatti conoscere e innamorare. Greta Zuccoli è uno dei giovani talenti della musica italiana e la si può vedere sul palco con Max Gazzè e Rodrigo D'Erasmo. Recentemente ha cantato in pubblico anche con il fidanzato Diodato.