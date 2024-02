Aitana a Sanremo 2024: chi è la cantante di “Mariposas” (che in Spagna è una vera popstar)

Conto alla rovescia per la quarta serata del Festival di Sanremo 2024. Quello in programma oggi è forse – insieme alla finale – l’appuntamento più atteso dal popolo sanremese. La quarta puntata è infatti quella delle cover: ogni big porterà un brano del passato, affiancato da un ospite. Trenta i duetti che attendono il pubblico: si esibiranno infatti tutti gli artisti in gara. Sangiovanni salirà sul palco del festival insieme ad Aitana: i due artisti canteranno “Farfalle” (portata da Sangiovanni all’Ariston nel 2022) e la sua versione spagnola, “Mariposas” (che ha conquistato il Premio Odeón per la “Migliore canzone internazionale”, sei dischi di platino e il numero uno in radio) Ma chi è Aitana? Stiamo parlando di una vera popstar latina.

Venticinque anni, nome completo Aitana Ocaña Morales, è stata lanciata da un popolarissimo talent show (“Operación Triunfo”) nel 2017, arrivando al secondo posto. Il singolo portato nella famosa trasmissione tv (“Lo malo”) l’ha proiettata immediatamente in cima alle classifiche. Un’ascesa confermata dal successivo brano, “Telefono”. Il suo primo anno, prodotto a Los Angeles, è stato candidato ai Latin Grammy. Tante le collaborazioni musicali: da Katy Perry a David Bisbal. Nel 2022 l’incontro artistico con il giovane cantante italiano e l’uscita (a giugno) della versione spagnola del brano sanremese, intitolato appunto “Mariposas” (cioè “Farfalle” in spagnolo), che ha riscosso un immediato successo. Cantante, ma anche volto tv: è stata giudice di “The Voice Kids” e protagonista di un cameo nella celebre serie spagnola “Elite”.

“Vorrei che l’Italia si rendesse conto del talento incredibile di Aitana – ha detto Sangiovanni, ospite di Rtl 102.5 -. Le devo tanto, mi ha permesso di portare un mio pezzo in un altro Paese. Due anni fa ero in gara a Sanremo con ‘Farfalle’ e volevo portarlo in Spagna, a lei è piaciuto il pezzo e lo abbiamo fatto insieme. Questa collaborazione è andata oltre ogni aspettativa. Spero che per lei questo palco abbia la stessa risonanza che per me ha avuto questa collaborazione in Spagna. È un modo per ricambiare il favore”.

Questa sera saranno proprio loro a rompere il ghiaccio: Sangiovanni e Aitana saranno i primi a esibirsi nella serata delle cover. “Sanremo sono molto felice di stare qui – ha scritto l’artista spagnola su Instagram (dove conta 3,8 milioni di follower), postando una foto con il collega che la chiama affettuosamente “hermanita” (sorellina) -. Grazie, Sangiovanni. Che gioia cantare insieme”. Un duetto che si preannuncia davvero esplosivo.