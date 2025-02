L'esordio a Sanremo 2025 del rapper Bresh: chi è, carriera e vita privata

Roma, 8 febbraio 2025 – Il Festival di Sanremo 2025 è per Bresh, cantante e rapper ligure classe 1996, un esordio: è infatti la prima volta che Andrea Brasi (nome anagrafico dell’artista) compare sul palco del Teatro dell’Ariston in veste di concorrente. Il giovane ha in realtà già calcato le scene sanremesi nel 2023 prima in collegamento dalla Costa Smeralda e poi con la collega Emma, con cui ha eseguito – per la serata cover – un medley dei brani di Tiziano Ferro.

Per Sanremo 2025 Bresh presenta il suo brano ‘La tana del granchio’ e nella serata cover, in onore delle suo origini liguri, canterà con Cristiano De Andrè la canzone ‘Crêuza de mä’ di Fabrizio De Andrè.

Il cantante e rapper Bresh

Chi è Bresh

Andrea Brasi nasce a Lavagna nel 1996 e cresce a Bogliasco, in provincia di Genova. Il suo nome d’arte deriva dal suo cognome ed è stato inventato da amici: "Inizialmente non mi piaceva nemmeno, - ha raccontato Andrea in un’intervista a L’Officiel - lo vedevo come troppo esterofilo e “poco italiano”, poi mi sono abituato e ho detto: che Bresh sia!”. Il giovane si avvicina alla musica e al rap intorno ai 16 anni, pubblicando nel 2012 il suo primo mixtape ‘Cambiamenti’ e nel 2013 ‘Cosa vogliamo fare’, suo secondo progetto: in entrambi compaiono i nomi di alcuni artisti emergenti locali che sono oggi famosi a livello nazionale come Vaz tè, Tedua e Izi.

Nel 2016, dopo il diploma all’istituto professionale, Bresh si trasferisce a Milano con gli amici e colleghi Rkomi, Tedua e Sonny Willa. Durante questo periodo milanese scrive e pubblica diversi singoli, tra cui Baghera, Gaston, e Prestigio, e successivamente Snake, Astronauti, Pe Pe Pe, Ande, Gazza ladra e infine ‘Il bar dei miei’, accompagnato da video musicale prodotto con l’etichetta Thaurus Music. Dopo quasi due anni di silenzio, nel 2019 il rapper partecipa con il brano ‘Pesche e vino’ all’album di Vaz Tè, insieme a Gianni Bismark e Sick Luke. L’anno successivo Bresh pubbica il suo primo album, ‘Che io mi aiuti’, anticipato dai sigoli ‘No Problem’ e ‘Oblò’, che sarà certificato Disco d’Oro.

E’ nel 2021 che inzia il vero successo per il cantante ligure: il suo singolo ‘Angelina Jolie’ ha un grandissimo successo e viene certificato triplo disco di platino. Con ‘Andrea’ e ‘Caffè’, il brano anticipa l’uscita di ‘Oro blu’, secondo album del rapper, che debutta al primo posto della classifica. Sempre nel 2021, Bresh prende parte, insieme ai compagni di sempre Tedua, Izi e Vaz tè, al docufilm ‘La nuova scuola genovese’, che mette a confronto l’attuale movimento artistico e culturale del capoluogo ligure con quello degli anni Sessanta, cercando analogie e differenze.

Nell’inverno del 2023 esce ‘Guasto d’amore’, singolo che l’artista dedica al suo rapporto con la squadra del Genoa, di cui è tifoso sin da bambino. Il brano ottiene immediatamente un'elevata visibilità a livello nazionale e diviene prima un coro della tifoseria rossoblù e viene poi adottato dalla società calcistica. Lo stesso anno viene pubblicato il singolo ‘Altamente mia’, inedito di ‘Oro blu’, che ottiene il Premio Lunezia per la qualità musical-letteraria. Seguono poi alcune collaborazioni: nell’album di Ernia compare ‘Parafulmini’, con la partecipazione di Fabri Fibra e dell’artista ligure, che collabora anche al brano ‘Nightmares’ dei Pinguini Tattici Nucleari.

Nel febbraio del 2024 Bresh è stato ospite per due volte al Festival di Sanremo: nella terza serata ha eseguito Guasto d'amore in collegamento dalla nave Costa Smeralda, mentre nella serata delle cover ha affiancato Emma nell'esecuzione di un medley dei brani di Tiziano Ferro. Nel mese di maggio ha pubblicato il singolo ‘Torcida’.

Vita privata

Bresh è piuttosto riservato sulla sua vita privata, ma non si può dire lo stesso della sua attuale compagna, l’influencer e tiktoker Elisa Maino. I due hanno ufficializzato la loro relazione nel 2023 e Elisa ha raccontato nei suoi video su TikTok le tappe della loro frequentazione e relazione ai suoi fan.

Stile musicale

Bresh si distingue per uno stile musicale vicino al rap. Dal punto di vista delle tematiche, molti dei suoi brani hanno una natura autobiografica, come Andrea, che lo stesso artista descrive come un pezzo "di rappresentanza". Dal punto di vista artistico, Bresh è profondamente influenzato da Fabrizio De André, come dimostra anche la sua scelta per la serata cover di Sanremo 2025.