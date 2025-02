Sanremo 2025, Bresh esordisce con 'La tana del granchio': di cosa parla il pezzo

Una canzone ricca di mistero per la prima volta a Sanremo 2025: il cantante e rapper ligure Bresh porterà sul palco dell’Ariston per il suo esordio come concorrente il brano ‘La tana del granchio’.

Durante la puntata di ‘Sarà Sanremo’ Bresh si è augurato che Saremo sia “una bella tappa” e ha voluto ricordare, parlando con Carlo Conti, che i suoi fan hanno giocato un ruolo importantissimo nel suo arivo sul palco di Sanremo 2025.

Perché partecipare al Festival? “Ho scelto di partecipare a Sanremo per concretizzare sempre di più il percorso e dare importanza a quello che succederà nel dopo Sanremo”, ha detto il cantante ai microfoni di TV Sorrisi e Canzoni.

Bresh sul Green Carpet dei cantanti in gara a Sanremo 2025

Di cosa parla ‘La tana del granchio’

Il brano scritto da Bresh per il suo esordio sanremese parla della complessità delle emozioni e della difficoltà ad esprimerle. Il cantante ligure non si è sbilanciato troppo nelle anticipazioni: “Lascerò interpretare la canzone alla gente quando uscirà”, ha detto a Carlo Conti a ‘Sarà Sanremo'. “Però posso dire che è una canzone ubriaca che paradossalmente spiega quanto è difficile spiegare a parole delle emozioni forti”, ha poi aggiunto.

Bresch: "La tana? È un luogo misterioso”

Dopo la prima prova con l’orchestra, il rapper ha raccontato qualcosa di più sul brano, lasciando però comunque un alone di mistero intorno al pezzo: “La tana del granchio è un luogo misterioso e segreto che svela i suoi segreti all’interno del pezzo. Non voglio raccontare troppo perché preferisco fare maturare questo pezzo da solo”.

In ogni caso, il giovane artista sembra molto convinto della sua scelta. A TV Sorrisi e Canzoni racconta: “Mi sento leggero perché una canzone che mi sento proprio incollata addosso. L’ho scritta io insieme ai ragazzi con cui lavoro da una vita. Sarà una canzone da cantare a squarciagola, abbastanza originale”.