Pronostici Festival di Sanremo 2025: chi sono i favoriti alla vittoria?

Roma, 8 febbraio 2025 – Il Festival di Sanremo 2025, che sarà trasmesso in prima serata su Rai 1 da martedì 11 a sabato 15 febbraio, in diretta dal Teatro Ariston, è pronto a catalizzare l’attenzione del pubblico e degli esperti di musica. Con un cast variegato e atteso, questa edizione promette una competizione serrata. Tra pronostici e quote, alcuni artisti emergono come favoriti, mentre altri potrebbero costituire una vera sorpresa. Andiamo a vedere quali artisti tenere d’occhio.

Chi vincerà il Festival di Sanremo 2025?

Secondo le scommesse, Giorgia è la grande favorita per la vittoria, con una quota di 3.50, seguita da Olly a 4.00. Achille Lauro si posiziona tra i principali contendenti con una quota di 7.00, mentre Irama (8.00), Fedez (11.00), Simone Cristicchi (12.00) ed Elodie (13.00) restano in corsa per un piazzamento sul podio.

Le quote salgono per Rocco Hunt (15.00), mentre tra gli outsider troviamo Noemi (20.00), Francesco Gabbani (21.00) e Brunori Sas (23.00), che, tuttavia, potrebbero ribaltare le previsioni con una performance convincente.

Tony Effe, Gaia, Clara, Sarah Toscano, Willie Peyote, Massimo Ranieri, Shablo Ft Gue Joshua Tormento e Modà, appaiono tutti quotati a 50.00. Per Bresh, Rkomi, Serena Brancale e Marcella Bella, la vittoria sarebbe più difficile, con quote che arrivano a 75.00. Ma nulla è certo, ovviamente.

I cantanti del Festival di Sanremo 2025

Come vengono calcolati i pronostici?

Le quote dei bookmaker si basano su diversi fattori, tra cui il successo pregresso degli artisti, l’andamento delle loro canzoni sulle piattaforme di streaming, il numero di interazioni sui social media e l’interesse del pubblico nei sondaggi pre-festival.

Inoltre, le case di scommesse considerano anche i trend delle edizioni precedenti e il peso del televoto, spesso determinante nella fase finale della competizione. Ma le variazioni delle quote possono dipendere anche da nuove informazioni, performance live e recensioni della critica.

Nuove Proposte: i favoriti

Per quanto riguarda la categoria Nuove Proposte, Alex Wyse emerge come il principale candidato alla vittoria, con una quota di 1.90. A seguire, Settembre con 2.25.

Nella categoria Nuove Proposte più distanti nelle previsioni troviamo Vale Lp (12.00) e Lil Jolie, mentre Maria Tomba chiude la classifica con una quota di 16.00.

I favoriti secondo i bookmaker

Alcuni artisti in gara hanno già calcato il palco dell’Ariston diverse volte. Per esempio, Giorgia ha vinto il Festival nel 1995 con “Come saprei”, mentre Simone Cristicchi ha trionfato nel 2007 con “Ti regalerò una rosa”. Anche Francesco Gabbani ha conquistato la vittoria nel 2017 con “Occidentali’s Karma”.

La capacità di una performance di aggiungere emozione e intensità alle note di una canzone è in grado di ribaltare ogni previsione per questo il festival, come sempre, non mancherà di tenere il pubblico con il fiato sospeso, come sempre.

Il vincitore di Sanremo avrà la possibilità di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025. Negli ultimi anni, i vincitori italiani hanno ottenuto ottimi risultati, con Måneskin che hanno trionfato nel 2021 e Mahmood & Blanco che si sono piazzati secondi nel 2022.

Il ruolo della giuria

Il vincitore di Sanremo viene decretato tramite un mix di voti: il televoto del pubblico, la giuria della sala stampa e la giuria demoscopica. Questa combinazione spesso è riuscita a ribaltare i pronostici dell’ultima serata. Infatti, nella storia del festival è accaduto che ci siano stati vincitori inaspettati: uno è il caso di Mahmood, che nel 2019 vinse a sorpresa con “Soldi”, superando il favorito Ultimo. Potrebbe accadere anche quest’anno?

In un’epoca in cui i social media influenzano il successo delle canzoni, il televoto sarà determinante. Alcuni artisti partono avvantaggiati grazie a un pubblico fedele e molto attivo online, un fattore che potrebbe incidere sulle fasi finali della competizione.

Oltre alla gara per il podio, un altro elemento di incertezza riguarda le eventuali squalifiche durante il Festival, un’eventualità quotata a 4.25 dai bookmaker. L’evento resta quindi aperto a sorprese, con una rosa di artisti pronti a contendersi il primo posto. Il verdetto, come sempre, spetterà al pubblico e alle giurie dell’Ariston.