Sanremo fa i Conti con i co-conduttori: 10+2

"E adesso cosa mi metto?". Dubbi di Cristiano Malgioglio nell’attesa di presentarsi nei panni di (co)conduttore sul palco del Festival di Sanremo. C’è pure lui, infatti, nella pattuglia di partner annunciata ieri sera alle telecamere del Tg1 dal lider maximo di questa 75ª edizione Carlo Conti.

Se la prima serata, quella (istituzionalissima) di martedì 11 febbraio, il presentatore fiorentino intende accollarsela da solo, salvo riuscire a convincere due amici storici (leggi Pieraccioni e Panariello) ad affiancarlo nella presentazione dei 30 artisti in gara, nelle altre sarà coadiuvato da volti popolari della tv e delle classifiche. Il 12, infatti, potrà contare sulla sfolgorante bellezza della supermodel 40enne Bianca Balti, icona di fascino e di resilienza (a settembre ha rivelato pubblicamente di aver ricevuto una diagnosi di tumore ovarico in stadio avanzato), affiancata dallo stesso Malgioglio e da Nino Frassica, mentre il 13 su una terna tutta femminile formata dell’ex Miss Italia Miriam Leone, da Elettra Lamborghini (che torna all’Ariston dopo aver partecipato in gara nel 2020) e dalla cabarettista Katia Follesa.

Venerdì 14 per la serata riservata alle collaborazioni, che il conduttore preannuncia molto glamour, la timidezza di Mahmood farà da contraltare all’intraprendenza di Geppi Cucciari (anche lei al suo bis al Festival: nel 2012 aveva partecipato come ospite all’ultima serata del Festival condotto da Gianni Morandi e Rocco Papaleo, conquistando l’Ariston e il pubblico tv), mentre sabato 15 la finalissima avrà invece per coprotagonisti Alessia Marcuzzi e il già annunciato Alessandro Cattelan oltre ad alcune “soprese” che la Rai intende tenere, non si sa per quanto, ancora coperte.

Fra i nomi circolati nelle scorse settimane rimangono, fuori al momento, quelli di Andrea Delogu, Luisa Ranieri, Annalisa, Matilde Gioli. Come già annunciato, invece, Primafestival sarà nelle mani di Bianca Guaccero, Gabriele Corsi, Mariasole Pollio e il Dopofestival in quelle di Alessandro Cattelan, affiancato da Selvaggia Lucarelli e Giulia De Lellis. Il resto delle anticipazioni, ai prossimi telegiornali.

Andrea Spinelli