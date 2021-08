Cagliari, 14 agosto 2021 - Botta e risposta tra Salmo e Fedez per il concerto a sorpresa del rapper olbiese nella sua città davanti a migliaia di persone assembrate, e delle quali molte senza mascherina. "Sfruttare la nostra condizione di privilegio, aggirare le regole per soddisfare capricci personali. Questo non aiuta nessuno", ha criticato Fedez sui social. "Ieri non c'è stata nessuna raccolta fondi, ho messo i soldi di tasca mia per aiutare la mia Sardegna", ha risposto Salmo, che aveva organizzato il concerto per sensibilizzare l'opinione pubblica a sostenere gli agricoltori sardi.

"Potevo andare a farmi la vacanza come Fedez invece sono sceso per strada e ho detto la mia. Se avessi voluto seguire le regole non avrei fatto l'artista!", ha poi sottolineato il rapper su Instagram. Ma Fedez non è stato l'unico collega a criticare Salmo, e in rete divampano le polemiche. E qualcuno si attende un'inchiesta o qualche sanzione.