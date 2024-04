Promopharma. Salute ’all in one’

di Marina Santin

"Nulla è cambiato nell’entusiasmo del primo giorno, ma tanto è migliorato nel corso di tutti questi anni, e recentemente è entrato in Promopharma® il nuovo socio NB Aurora – primo veicolo di permanent capital quotato in Italia sul segmento Euronext MIV Milan promosso da Neuberger Berman – con un aumento di capitale che ci consentirà di accelerare il nostro ambizioso piano di sviluppo grazie alla realizzazione di un nuovo sito produttivo, per raggiungere ulteriori importanti traguardi. NB Aurora non è solo un fondo di Private Equity, ma è un vero partner industriale, che investe sulle idee degli imprenditori per accompagnarli nel loro percorso di crescita".

Così Filippo Borsani, ad Promopharma®. Ed è con lo stesso entusiasmo che Promopharma® si è presentato a Bologna, a Cosmofarma, l’appuntamento fieristico – dopo Infarma a Madrid – che precede la sua presenza a Vitafoods Europe 2024 a Ginevra. Due gli highlights alla rassegna bolognese. In primis, il lancio in assoluta anteprima della nuova linea Promolase, creata per facilitare il farmacista nel consigliare l’integratore ottimale. È infatti, una gamma ’all in one’ di multivitaminici, multiminerali, tonici e ricostituenti di alta qualità – molti dei quali orosolubili, così da migliorarne l’assorbimento e la biodisponibilità – proposti in stick pack monouso.

Accanto, l’azienda propone Xanacid®, la sua linea ’Best Performer 2023’, declinata in dispositivi medici studiati per affrontare i disturbi digestivi e l’acidità di stomaco rispettando la fisiologia e la funzionalità dell’apparato digerente. Entrambe le linee, cosi come le oltre 500 referenze in catalogo, nascono dall’expertise di Promopharma® che dal 1998 – puntando sui valori che da sempre la ispirano, quali trasparenza nei processi produttivi, responsabilità verso l’ambiente e la salute, rispetto per la natura – crea soluzioni efficaci per il benessere e la cura della persona: integratori naturali, dispositivi medici, cosmetici e alimenti a fini medici speciali, distribuiti in farmacie, parafarmacie ed erboristerie. Tutti i prodotti vengono studiati nel rispetto della tradizione fitoterapica nei laboratori di R&S da un team di medici qualificati e realizzati con tecnologie all’avanguardia nei reparti produttivi, con materie prime di origine certificata e di altissimo profilo e secondo gli standard di qualità e sicurezza propri dell’industria farmaceutica.