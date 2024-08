Ryan Reynolds parla del quarto figlio nato da pochi mesi

Ryan Reynolds e Blake Lively sono una delle coppie più belle e affiatate di Hollywood. Da sempre, però, hanno mantenuto un profilo molto riservato per quanto riguarda la loro vita privata, tentando di stare il più possibile lontani dalla cronaca rosa o dal gossip. Nei mesi scorsi, i due hanno avuto il loro quarto figlio ma solo recentemente, in occasione della premiere del film “Deadpool & Wolverine” l’attore si è lasciato sfuggire il nome dell’ultimo componente della famiglia, mantenuto segreto fino a quel momento.

Ryan Reynolds, le dichiarazioni sul quarto figlio e sulla sua famiglia

Mentre si trovava accanto a tutti i suoi colleghi del cast, incluso il regista Shawn Levy, all’anteprima della pellicola a New York, Ryan Reynolds ha pronunciato un discorso intenso ed emozionante, nel quale ha citato per nome la moglie Blake Lively e i loro quattro figli: “Voglio iniziare ringraziando mia moglie Blake, che è qui. Il suo vestito è fantastico – attenzione agli spoiler! - Voglio inoltre ringraziare i miei figli – James, Inez, Betty, Olin – che sono qui. Spero che, se sarò fortunato, questo momento sarà la cosa più traumatica – cioè il contenuto di questo film – che accadrà nella vostra meravigliosa vita”. Quindi è stato svelato il nome del quarto nato, Olin. Non erano stati svelati dettagli dalla coppia, nemmeno il giorno esatto della nascita del piccolo. La notizia dell’arrivo del quarto figlio era stata comunicata alcuni giorni dopo il parto, il 4 febbraio 2023. Siccome “Olin” è un nome utilizzato sia per maschi che per femmine, il mistero era rimasto. Ma è stato lo stesso Ryan a svelare che il loro quarto figlio è un maschietto. Lo ha rivelato parlando con John Bell, un suo fan storico, il cui defunto figlio Jake amava Deadpool. Bell, dopo il lutto avvenuto nel luglio 2020, ha creato un'associazione no-profit Walking 4 Hope, che sostiene le famiglie e i giovani con difficoltà e problemi. Commentando un post dell’uomo, l’attore ha elogiato la forza di un padre come lui, esempio per tutti quanti. E nel dirlo ha sottolineato di avere un figlio (maschio): “La resilienza necessaria per mettere un piede davanti all'altro, tutte le volte che lo hai fatto, e trasformare quel dolore in qualcosa di potentemente utile. Sono molto grato che tu abbia condiviso la tua storia. Voglio condividere con te che anch'io ho un figlio e se lo amo un decimo di quanto tu ami Jake, sento di aver fatto un lavoro dannatamente buono”. Al momento, Ryan e Blake hanno avuto 4 figli ma i due non escludono di allargare la famiglia. La compagna ha scherzato, via Instagram, scrivendo sotto ad un’immagine del compagno che, in un’intervista, aveva ammesso che non escludeva di avere ancora altri figli: “Sta cercando di mettermi incinta di nuovo!”. La risposta dell’attore non si è fatta attendere: “Più siamo meglio è! Tutti quelli che possiamo avere. Il maggior numero possibile di cuoricini che battono e che corrono in giro, distruggendo le cose in casa. Lo adoro. Facciamone di più!”. Quinto figlio in arrivo prossimamente?